Si sposa! Annalisa Scarrone, per gli amici Nali, convola a nozze con Francesco Muglia e finalmente è lei stessa a confermare i rumors

Dolce, riservata, diplomatica ed elegante in ogni sua esposizione in pubblico. Non si è mai trascinata dietro, oltre al successo della sua musica, nessun gossip sulla vita personale.

Ed ora l’annuncio, improvviso e inaspettato. Per la prima volta si parla di Annalisa Scarrone, la cantante emersa dai talenti della scuola di Amici di Maria De Filippi, non per le hit che stanno trionfando nelle classifiche musicali degli ultimi tempi, ma per il suo imminente matrimonio.

La data delle nozze è ancora un mistero, ma il matrimonio “s’ha da fare” e a confermarlo è la diretta interessata alla rivista DiPiùTv. “Sì, ci sarà il matrimonio. Ci amiamo”, mai dichiarazione fu più limpida e sincera ed è Annalisa a confermare il recente gossip, nonché a dare un nome al futuro e fortunato marito, con cui ha una relazione dal 2020.

Chi è il futuro marito di Annalisa?

Si chiama Francesco Muglia, ha 43 anni ed è vicepresidente del settore marketing della Costa Crociere.

Galeotta fu la partecipazione della cantante come special guest della Costa Smeralda nel 2020. Annalisa fu scelta dalla compagnia in occasione della firma dell’accordo per la sponsorship del Padiglione Italia all’Expo Dubai 2020. In quella circostanza probabilmente il bello e interessante manager deve aver scoccato qualche freccia nel cuore di Annalisa, tanto da tenere tutta per lei questa storia e questo amore, su cui non ha mai fatto trapelare nulla.

I dettagli sulle nozze

“Per chi ci conosce, sa quanto ci amiamo. Per tutti gli altri, però, sarà una sorpresa, visto che nelle interviste non ho mai parlato di lui“, ha rivelato Annalisa in merito al compagno. Non si conoscono il luogo, nè la data delle nozze, ma di certo c’è il loro amore e il desiderio di unirsi in matrimonio.

La cantante sta attraversando un momento di grande successo, grazie alle hit Mon Amour e al recentissimo tormentone estivo Disco Paradise insieme a Fedez e gli Articolo 31. Tanti cambi look per lei, ma sempre all’insegna dell’eleganza e della raffinatezza che la contraddistinguono, accompagnati da una dialettica pacata e profonda che ha sempre mostrato in occasione di interviste ed apparizioni pubbliche. Doti che il manager sicuramente non ha potuto non notare, oltre all’indiscutibile bellezza esteriore. Un momento quindi molto felice per Annalisa che corona oltre alla vita professionale anche quella personale. E a chi le chiede in modo indiscreto di una futura gravidanza, lei risponde: “Una gravidanza? La metterei in note musicali. Non riuscirei mai, in ogni caso, a rinunciare alla musica”. Intanto lasciamole godere il momento. Ogni cosa, a suo tempo.