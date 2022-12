Zoolander impazza su TikTok: le 10 frasi cult del film di Ben Stiller

Il mito del Zoolander di Ben Stiller non si placa a distanza di vent’anni dalla sua prima apparizione al cinema. Grazie alle sue battute e alle sue pose sempre attualissime, le espressioni più famose del film diventano meme su Tik Tok. Ecco le 10 frasi cult del film di Stiller.

Quando Ben Stiller ha portato al cinema il suo Zoolander nel lontano 2002, ottenne un successo tiepido dalla critica. Se infatti in lingua originale le battute furono più “spassose”, tradotte in italiano persero un po’ della loro comicità.

Com’è successo ad altri film prima del suo, è stato il passaparola dei fan a fare arrivare alla ribalta questo film, a discapito del giudizio lasciato dalla critica. È successo a Willy Wonka, è successo a Donnie Darko ed è successo anche a Zoolander.

Grazie alla sua posa profetica che oggi definiamo ironicamente “a c*lo di gallina”, tanto utilizzata dalle influencer moderne. Nonché alle battute irriverenti e comiche che solo un tipo come Ben Stiller avrebbe potuto “partorire”, la “Zoolander mania” non ha intenzione di arrestarsi.

Tik Tok e gli altri social sono infatti invasi con i meme più di successo del film.

Un ripasso alla trama di Zoolander

Per chi non avesse mai visto il film diretto e interpretato da Ben Stiller, Zoolander, abbiamo pensato di farvi cosa gradita nel descrivervi brevemente (ovviamente senza spoiler) la trama del film, raccomandandovi vivamente di vederlo almeno una volta. Lo spasso è assicurato, soprattutto grazie alla accoppiata vincente Stiller/Wilson.

Tutto inizia con un felice Derek Zoolander impegnato a fare quello che gli viene meglio, cioè sfilare e collezionare premi come miglior modello dell’anno. Tutto ad un tratto la sua vita viene stravolta quando a vincere il famoso premio è il suo rivale, Hansel McDonald. Zoolander dovrà così rimettersi in gioco per dimostrare di essere il migliore, nonché sfuggire dalla manipolazione mentale di un famoso cattivo, Mugatu, che vuole fargli uccidere il primo ministro a sua insaputa. Ce la farà Derek a dimostrare a tutti di essere non solo bello ma anche intelligente?

Le 10 frasi cult del film di Zoolander

Su Tik Tok e gli altri social, impazza ormai da tempo la meme mania, tra i più riprodotti abbiamo sicuramente quelli con le scene migliori di Zoolander. A prescindere dai meme basati sulle espressioni di Stiller e soci, abbiamo raccolto le 10 frasi cult del film di Ben Stiller che vengono maggiormente utilizzate.

È Hansel! Va un casino, quest’anno, Hansel Figoso! Lo sai che faccio orrendi peti se non mi schiumi il latte! Cos’è questo, un centro per formiche?! “E sono diventata… bulimica” Zoolander: “Puoi leggere nel pensiero?” Sospetto che ci sia altro nella vita oltre ad essere ‘bello bello in modo assurdo’ Cos’è che ti può aiutare a risolvere queste questioni? Orange Moka Frappuccino Siamo figosi, mica immortali! Un orinatore! Uno che parla ai funerali! O credi che sia troppo stupido per sapere Sono così stanco!

Senza le espressioni che accompagnano queste celebri battute, queste frasi così da sole non vi diranno niente, ecco perché vi consigliamo di vedere Zoolander per cedere allo spasso. Vediamo se troverete tutte queste battute nel film?