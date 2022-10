Luca Salatino, se l’è proprio fatto scappare di bocca: “Quando esco io e Soraia…”

Nelle ultime ore l’ex tronista Luca Salatino, con un passato anche da corteggiatore si è lasciato andare ad una rivelazione inedita su di lui e Soraia, la sua splendida fidanzata, conosciuta proprio all’interno del noto dating show di Canale 5.

Lo chef romano si commuove leggendo le parole che la sua dolce metà gli ha dedicato sui Social, lasciando intendere che la ragazza gli mancasse davvero molto.

Durante la puntata del GF Vip andata in onda in data 10 ottobre 2022, l’ex di Uomini e Donne Luca Salatino non ha nascosto la sua più grande e viva commozione leggendo le parole che la sua fidanzata Soraia Ceruti gli ha dedicato sui Social dove è decisamente molto attiva. E dopo aver spiegato ad Alfonso Signorini la sua reazione a seguito della diatriba che ha visto fronteggiarsi Cristina Quaranta ed Elenoire Ferruzzi, ha promesso di non piangere più. Invece, per quanto riguarda la sua decisione di abbandonare la Casa del Gf Vip, non ne ha più parlato. E – a questo punto- le sue fan, decisamente molto numerose, hanno potuto tirare un bel sospiro di sollievo!

Luca e i suoi progetti futuri con Soraia

Tutto quindi lascerebbe pensare che per il cuoco romano non si tratta di una decisione reale e maturata nel tempo, ma forse solo di un momento di crisi e di ingente difficoltà . Ergo, almeno per ora, lui non ha realmente intenzione di uscire. Nelle ultime ore poi , parlando con Sofia Giaele De Donà, ha parlato della sua fidanzata Soraia Ceruti e ha svelato i loro progetti futuri.

Lei lo porta a migliorarsi

Nelle ultime ore Sofia Giaele De Donà, parlando con Luca Salatino, gli ha chiesto in confidenza di parlarle della sua dolce metà- Inizialmente l’ex tronista di Uomini e Donne gliel’ha descritta a livello di personalità e carattere. Ha raccontato, tessendone le lodi, con gli occhi di uomo profondamente innamorato, come di una persona molto intelligente, elegante e che lo porta sempre a migliorare. Ha portato l’esempio che se per lei c’è qualcosa che non va bene o con cui non si trova d’accordo, glielo dice apertamente e senza tanti giri di parole e questo lo porta a migliorarsi.

Luca Salatino ha poi proseguito dicendo che loro due si completano e si compensano su molti aspetti . Inoltre ha sottolineato che l’amore è proprio questo. Infine ha iniziato a raccontare dei loro progetti futuri svelando che hanno preso una casa in affitto a Como, che è la città d’origine dell’ex corteggiatrice. Ha così informato Sofia Giaele che hanno scelto gli arredi e che sono in attesa di consegna. Infine, ha svelato un altro suo/loro sogno: quello di aprire un locale insieme! Dunque uniti non solo sul fronte amoroso e sentimentale ma anche sul lavoro! Ora si attende la replica della bella Soraia, come avrà reagito nel vedere il suo uomo fare queste confidenze all’interno del reality a un’altra donna?