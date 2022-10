“Tumore al cervello”: la situazione drammatica di Luca Salatino | Piange pure Signorini

Luca Salatini ha dichiarato ieri sera in diretta dalla Casa del Gf la situazione drammatica che ha vissuto. Ha parlato di bullismo e di un tumore al cervello che gli ha cambiato la vita. Nessuno ha retto alla commozione, neppure Signorini.

Luca Salatino si è lasciato andare a cuore aperto ad una confessione drammatica della sua infanzia. È proprio vero il mondo conosce di noi solo la facciata che finge che vada tutto bene, in realtà chi più chi meno ha vissuto dei periodi veramente difficili.

Il dramma di Salatino è stato talmente forte che si sono commossi tutti, perfino Signorini ha pianto dalla tristezza. Se Luca Salatini è riuscito ad affrontare tutto questo dolore è proprio grazie ad una persona speciale.

Luca Salatino, cosa sappiamo dell’ex tronista di Uomini e Donne

Luca Salatino è un pugile e uno chef di 30 anni che risiede stabilmente a Roma. È famoso soprattutto per essere stato un ex tronista nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Andato inizialmente per corteggiare Roberta Giusti, finirà per fidanzarsi ufficialmente con Soraia.

Il pugilato l’ha salvato

Durante la diretta del Grande Fratello Vip 7, Luca Salatino ha dichiarato di aver affrontato dei periodi veramente bui durante la sua infanzia. Ha subito atti di bullismo per via della sua sensibilità e del suo fisico minuto e in seguito è caduto in una forte depressione quando alla mamma le è stato diagnosticato un tumore al cervello. Il pugilato l’ha salvato, è riuscito ad andare avanti e non finire in un brutto giro di amicizie sbagliate. Con il ricavato della sua passione aiutava la sua famiglia a superare anche le spese mediche per far curare la mamma, la quale fortunatamente ad oggi sta bene.

Luca Salatino ha dichiarato:

“Mia mamma non stava bene e per me è cambiato tutto con la sua malattia. Mamma per me è la persona che mi è stata sempre vicino, è stata la mia guida. Con i primi soldi che ho guadagnato ho dato una mano a quello che serviva, cioè farle venire il sorriso. Io ero un ragazzo che faceva pugilato e il mio sogno era quello, il pugilato per me è stato tutto, mi ha permesso di andare sulla corretta via, che mi ha tolto dalle strade sbagliate”. A sorpresa la mamma di Luca l’ha raggiunto nel giardino del Gf Vip e l’ha sostenuto come sempre e gli ha ricordato che sia lei sia Soraia lo aspettano fuori dalla Casa.