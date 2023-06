Harrison Ford in Italia per mamma Ferragni | Ecco come è andata

Francesca Ferragni commenta così l’accaduto: “Harrison ha fatto di proposito il film” . L’attore in Sicilia per promuovere il suo nuovo film ha incontrato Marina Ferragni. Ecco come è andata.

L’attore statunitense, un pilastro cinematografico che tra gli anni ’70 e gli anni ’90 è stato uno dei protagonisti dei film di maggiore successo, è stato in Italia per promuovere il suo nuovo film e il quinto del franchise di Indiana Jones, di cui Harrison Ford non solo è il volto ma anche uno dei principali promotori.

Quest’anno infatti nelle sale di tutto il mondo uscirà il quinto capitolo della saga: Indiana Jones e il quadrante del destino, diretto da James Mangold, una novità questa considerando che sarà il primo e forse ultimo film del franchise che non verrà diretto da Steven Spielberg. Questo è accaduto per un motivo ovvero che la Disney ha acquistato i diritti della serie di film in seguito all’acquisizione della Lucasfilm: infatti Steven Spielberg e George Lucas compaiono comunque come produttori esecutivi.

L’attore protagonista quindi, Harrison Ford, era al festival di Taormina per fare pubblicità al film che sta per uscire e che è stato registrato tra il Regno Unito e l’Italia, in particolare, la Sicilia. Alla premiere del film di Indiana Jones anche mamma Ferragni che ha incontrato l’attore. Un sogno che si realizza.

Marina di Guardo realizza il sogno di bambina

Marina Di Guardo è la mamma di una delle famiglie più famose d’Italia: I Ferragni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da marinadiguardo (@marinadiguardo)

A quanto pare mamma Ferragni avrebbe stregato l’attore protagonista del quinto capitolo della saga di Indiana Jones, Harrison Ford, durante la premiere del film che si è svolta a Taormina, una delle location in cui proprio il film è stato girato. Lei ha commentato l’evento così: “Un’esperienza indimenticabile, l’ho adorato fin da ragazzina” e le risposte delle figlie sotto il post dove c’è lei abbracciata con l’attore, non si sono fatte aspettare.

Da un appuntamento lavorativo quale doveva essere, l’incontro tra Marina Di Guardo e Harrison Ford è diventato un pretesto per commentare un possibile flirt: “Oggi ho avuto l’onore di conversare con il mitico Harrison Ford in occasione del lancio di Indiana Jonese il quadrante del destino. Un’esperienza davvero indimenticabile per chi come me ha adorato fin da ragazzina questi film, grazie a @disneyit che ha realizzato questo sogno” scrive la donna nel suo post di Instagram.

Tra i commenti invece troviamo quelli delle figlie che non perdono l’occasione per prenderla un pò in giro con qualche emoticon ammiccante. In particolare il commento di Francesca Ferragni che dice: “In questa foto: un’icona vivente e a destra Harrison Ford”.