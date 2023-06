Indiana Jones: le scene migliori della celebre saga

Le scene più memorabili della saga che ritornerà a breve al cinema con Indiana Jones e il quadrante del destino.

A fine giugno arriva nelle sale Indiana Jones e il quadrante del destino: ecco le scene migliori della saga con protagonista Harrison Ford. Mancano poco più di due settimane all’arrivo in tutte le sale cinematografiche italiane di Indiana Jones e il quadrante del destino, quinto attesissimo capitolo della celebre saga con Harrison Ford nei panni dell’archeologo che dà il titolo al franchise. In attesa di potersi gustare in sala il film diretto da James Mangold, ecco alcune delle migliori scene dell’intera saga.

La saga di Indiana Jones

La saga di Indiana Jones, tra le più fortunate e amate dell’intera storia del cinema, ha avuto inizio nel 1981 con I predatori dell’arca perduta, cult diretto da Steven Spielberg che ha lanciato definitivamente la carriera di Harrison Ford.

A far seguito al fortunato esordio, selezionato dalla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti per la conservazione nel National Film Registry nel 1999, hanno poi fatto seguito Indiana Jones e il tempio maledetto del 1984, Indiana Jones e l’ultima crociata del 1989, e infine Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo del 2008.

Aspettando che arrivi in sala il nuovo capitolo, ecco qui di seguito cinque delle migliori scene dell’intero franchise, che per i suoi primi quattro film ha potuto contare sulla mente creativa di George Lucas e sulla straordinaria regia di Steven Spielberg.

L’inizio del primo film

Ripensando alle tante memorabili scene della saga di Indiana Jones, è praticamente impossibile non partire dalla prima scena in assoluto di tutto il franchise.

Per l’intera sequenza di apertura de I predatori dell’arca perduta, il volto dell’uomo in scena rimane nascosto, con lo spettatore che può però già notare alcuni fondamentali dettagli come il cappello e l’iconica frusta. A chiusura della scena, ecco infine svelato il volto del protagonista, un Harrison Ford allora già famoso grazie al ruolo di Han Solo nella saga di Star Wars.

Il tutto si chiude poi con la prima delle infinite indimenticabili scene d’azione, ovvero con l’archeologo che scappa dagli indios salendo in corsa a bordo di una sorta di idrovolante.

Il ponte sospeso di Indiana Jones e il tempio maledetto

In Indiana Jones e il tempio maledetto, una delle scene più belle e adrenaliniche è rappresentata senza ombra di dubbio da quella del ponte. Una volta fuggito dal tempio maledetto, Indy e i suoi compagni si ritrovano ad attraversare un ponte sospeso che si trova al di sopra di un corso d’acqua infestato dai coccodrilli.

Mentre gli altri riescono a raggiungere l’altro lato fortunatamente indenni, il nostro protagonista viene raggiunto e circondato dai suoi pericolosi inseguitori. Messo alle strette, il professore decide però improvvisamente di tagliare le corde del ponte, facendo così finire i suoi nemici in pasto ai coccodrilli e riuscendo a salvarsi per il rotto della cuffia riuscendo a tenersi aggrappato alle corde.

La scena della scogliera ne L’ultima crociata

Nel terzo capitolo del 1989, ovvero Indiana Jones e l’ultima crociata, una scena indimenticabile è quella della scogliera. Si fa riferimento per la precisione al momento in cui Indy, impegnato in un pericoloso combattimento a bordo di un carrarmato, precipita insieme al mezzo da una scogliera.

Dopo aver assistito inermi alla terribile scena, Henry Jones Senior, Salla e Marcus Brody corrono verso la sporgenza pensando immediatamente al peggio. Proprio mentre il padre inizia a disperarsi credendo di aver perso il figlio, ecco però che riappare in scena Indiana, che dopo aver risalito faticosamente il dirupo viene poi abbracciato dal suo genitore.

Non chiamarmi Junior

Ancora in Indiana Jones e l’ultima crociata, è presente un’altra simpatica scena con protagonisti ancora una volta Indiana Jones e il padre di quest’ultimo, interpretato dallo straordinario Sean Connery.

Dopo aver recuperato il padre dal castello di Brunwald presidiato dai nazisti in cerca del diario del Graal, Indy viene all’improvviso chiamato dal padre Junior, il che provoca il fastidio del protagonista. Celebre dunque la risposta dell’archeologo, che si rivolge al genitore con la frase Don’t call me Junior.

Il colpo di pistola ne I predatori dell’arca perduta

Infine, tra le scene più divertenti e iconiche dell’intera saga di Indiana Jones non si può non includere quella della messa in salvo da parte di Harrison Ford di Marion Ravenwood, che era stata rapita e portata via dai nazisti.

Messosi prontamente alla ricerca della ragazza, Indy si imbatte improvvisamente in un uomo armato di sciabola. Il nostro protagonista non si lascia però affatto intimidire e decide, invece di intraprendere il pericoloso duello, di terminare immediatamente lo scontro sparando al suo nemico. Senza alcun dubbio una delle scene più esilaranti e divertenti di tutta la saga.