Francesco Gabbani su di giri: “La famiglia si allarga” | Nessuno sapeva nulla

Francesco Gabbani è al settimo cielo, la sua famiglia si allarga e i fans sono in delirio. Il cantante ha dato l’annuncio sui social e ha lasciato tutti senza fiato, in quanto nessuno sapeva niente.

È completamente su di giri Francesco Gabbani, il quale con un annuncio social ha informato i suoi followers che la sua famiglia si allarga con una new entry. Nessuno sapeva niente, per questo la sorpresa è riuscita ancora di più con i suoi seguaci, in quanto li ha presi totalmente in contropiede.

Francesco Gabbani, il noto cantautore e polistrumentista italiano, nato a Carrara nel 1982, ha ottenuto un record finora inedito per quanto riguarda il Festival di Sanremo. Infatti, il cantante è stato l’unico finora, ad aver vinto per ben due anni consecutivi, in due categorie differenti. Nel 2016 nelle Nuove proposte con la sua, Amen e nel 2017 in quella Big, con la famosa Occidentali’s Karma. Nel 2020 ci ha riprovato con il bellissimo brano, Viceversa, il quale però gli è valsa “soltanto” il secondo posto.

Nuovo tour in vista per Gabbani

Con i suoi testi a volte complessi, ma meravigliosamente articolati, Francesco Gabbani ha portato una ventata di freschezza per quanto riguarda la canzone italiana. Insieme ad altri suoi colleghi, sono loro che portano avanti l’orgoglio del nostro Paese, in un’epoca in cui il genere pop/melodico aveva perso un po’ di smalto.

Francesco Gabbani ha ricevuto diversi riconoscimenti nel suo lavoro, che l’hanno spronato a continuare e a fare di questo mestiere la sua priorità. Carico come sempre, Gabbani è pronto a infuocare il palco con le sue canzoni ed esibizioni, con il suo nuovo tour estivo, Ci vuole un fiore Tour. Il primo concerto si terrà il 7 luglio presso l’Arena Castello Carrarese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Gabbani (@francescogabbani)

New entry nella famiglia Gabbani

Francesco Gabbani è letteralmente su di giri, per questa new entry che è entrata in famiglia. Nessuno sapeva niente, con un annuncio tenerissimo, il cantante ha dato il benvenuto alla sua nuova gattina, la piccola Marmellata. Dagli occhioni furbetti e grintosi, come tutti i cuccioli, questa bellissima micetta tutta nera, farà sicuramente divertire Francesco, il quale insieme alla sua compagna, dovranno affrontare l’esuberanza della gattina.

Francesco attento alle tende, è la prima cosa che attira i mici! Scherzi a parte, ovviamente i suoi followers sono rimasti entusiasti di questo annuncio, la su famiglia si allarga e come ricompensa ottiene una “carrellata” di cuori e complimenti sulla sua bacheca. Avete visto quanto è bella Marmellata? E soprattutto gli occhi felici del cantante dicono veramente molto della sua anima.