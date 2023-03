Giulia Salemi, look da capogiro: scintillante e tutta in nero

Tempi duri al “Grande Fratello VIP”: Piersilvio Berlusconi è furente per l’eccessiva volgarità del cast. Signorini cerca di correre ai ripari e, intanto, Giulia Salemi incanta tutti con un look elegante e impeccabile.

Non è un bel momento per il format del “Grande Fratello VIP”. Nella puntata del 6 marzo, il padrone di casa Alfonso Signorini ha dovuto correre ai ripari dopo che l’editore di Mediaset, Piersilvio Berlusconi, è andato su tutte le furie a causa degli eccessi di volgarità e aggressività raggiunti negli ultimi tempi dai concorrenti.

Signorini ha usato parole molto dure sulla faccenda: ha chiesto ai gieffini di chiedere scusa al pubblico per il pessimo comportamento dimostrato e ha spiegato che ormai la misura è colma e dunque, su pressione di Berlusconi in persona, ogni tipo di violenza e volgarità verrà severamente sanzionato con espulsione immediata.

In effetti, il pubblico da tempo ha evidenziato una certa insofferenza rispetto all’atteggiamento triviale dei vipponi: sui social si susseguono da giorni pesantissime critiche e lamentele da parte dei telespettatori nei confronti del programma e dei suoi protagonisti. La necessità di ripristinare un comportamento consono è davvero stringente.

Alfonso ha richiamato alla responsabilità tutti i concorrenti rimasti in gara, intanto Oriana Marzoli è diventata la prima finalista di questa travagliata edizione del reality. Al di là dei brutti esempi dei vipponi, comunque, in studio un personaggio si è distinto per la sua professionalità e la sua eleganza: Giulia Salemi, l’esperta dei social del GF VIP.

Giulia Salemi icona glam del “Grande Fratello VIP”: in total black scintillante conquista tutti

Per Giulia Salemi, questa esperienza al “Grande Fratello VIP” rappresenta un trampolino di lancio importante per la sua carriera in tv e, dunque, la ex concorrente sta affrontando il suo compito con la massima serietà, continuando a portare avanti anche una serie di altri progetti di lavoro, che la vedono impegnata sia in radio che in tv.

Il momento per Giulia è piuttosto intenso: oltre al lavoro, la showgirl sta gestendo poi anche una crisi sentimentale con il compagno Pierpaolo Pretelli. I due hanno affrontato di petto i loro problemi per tornare a essere la coppia complice amata da tutto il pubblico. Intanto, in studio, dalla sua postazione social, Giulia Salemi incanta tutti con i suoi look glamour e raffinati.

Il solo “colore guida” è il nero, ma gli outfit di Giulia non sono mai piatti e banali. La sua bellezza mediterranea e mediorientale le consente di indossare in maniera donante il total black, declinandolo con classe e fascino. Il 6 marzo Giulia ha scelto di impreziosire di luce il suo abbigliamento.

La Salemi ha conquistato e abbagliato tutti con un abito nero firmato Blugirl, illuminato di glitter. Sotto l’abito lungo con spacco, un paio di sandali Zanotti, per un effetto finale sobrio e d’impatto al tempo stesso.