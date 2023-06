Il tatuaggio di Fedez crea polemica: risponde il tatuatore

Dopo la lunga polemica scatenata dai follower di Fedez sul suo nuovo tatuaggio che ritrae la figlia Vittoria, interviene il tatuatore

Fedez si sa che sia un amante dei tatuaggi e la tavolozza che il suo corpo ormai si presta a mostrare tutte le raffigurazioni artistiche di una vita ne è conferma.

Di recente ha condiviso sul suo seguitissimo profilo Instagram un nuovo tatuaggio che ritrae la figlia Vittoria, ma la raffigurazione e il risultato sembrerebbero non aver soddisfatto i suoi fan, tanto da scatenare una serie di commenti con tro l’autore dell’immagine.

A giudicare da alcuni commenti pubblicati sotto la foto parecchie sarebbero state le disapprovazioni. “Denuncia il tatuatore” è il commento più gettonato e per questo motivo Gabriele Anakin, colui che ha realizzato il disegno, ha deciso di pronunciarsi ed intervenire. Si è presentato attraverso un video su Tik Tok dove ha voluto dare spiegazioni del suo lavoro.

Il messaggio di Anakin

“Io sono Gabriele Anakin colui che ha osato tatuare Vittoria brutta a Fedez. La foto di quel tatuaggio è terribile, fa schifo, è vero, mi becco tutti gli insulti e alzo le mani. Ma vi posso assicurare che non era così brutto! Questo è il rimpianto più grande della mia vita: aver droppato [inviato, ndr] la foto a Fedez. La foto è stata fatta subito dopo aver fatto il tatuaggio e per chi non lo sapesse i tattoo appena fatti grondano sangue, sono rossi, arrossati, gonfi, puzzano!”.

“Ecco, quello stava in quella perfetta condizione. Il problema è che eravamo di corsa, abbiamo fatto questa foto, gliel’ho airdroppata e lui l’ha condivisa”, così ha voluto motivare l’artista dei tatoo l’esito del lavoro, giustificandone l’aspetto forse ancora troppo “fresco”.

La disamina di Fedez

Anche Fedez ha voluto difendere il tatuatore, motivando l’esito con la foto da cui ha fatto trarre ispirazione per il lavoro.

“Non siate cattivi con Anakin sono io che l’ho voluto così” – le parole di Fedez dopo la polemica – “Poi è la foto che è venuta stramba, il tatuaggio è bello, è la Vitto! Non siate cattivi, dai. Comunque è vero, non rispecchia la bellezza di Vittoria, ma rispetta la sua anima!”. Ha dichiarato su Instagram Fedez aggiungendo al post della foto: “Trovate qualcuno che vi guardi con lo stesso amore con cui mi guarda mia figlia…E poi tatuatevelo“. […] “Siccome quando è nato Leo ho fatto un tatuaggio per lui sul polso, un angioletto, oggi farò un tatuaggio per la Vitto che farà molto ridere”. E così sembra non finire la serie di dediche che il cantante ha intenzione di fare ai suoi figli sul suo corpo. Ad maiora.