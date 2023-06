“Un minuto di follia”: Samantha De Grenet lo ha fatto | Il video é virale

Non ci crederete mai, ma Samantha De Grenet l’ha fatto veramente. Un intero minuto di follia e il suo video diventa virale, la showgirl è famosa per questi “colpi di testa”, ma con questo si è proprio superata.

Il video è virale, i followers sono rimasti sconvolti da quello che ha fatto la loro beniamina, Samantha De Grenet. In quel minuto di follia è successo di tutto, non è stato facile per lei fare quello che ha promesso, ma alla fine ha stupito tutti come sempre.

Samantha De Grenet, non è solo una showgirl e una conduttrice televisiva, ma è anche una famosa influencer, la quale insieme alla sua migliore amica, Elenoire Casalegno, intrattengono i loro followers con siparietti e consigli, che sono “tutto un programma”. La loro amicizia è nata con il tempo, ma dopo aver capito di essere una “la persona” dell’altra, come diceva Meredith a Cristina, in Grey’s Anatomy, non si sono più separate.

La disavventura della De Grenet

Samantha De Grenet ha subito l’ennesimo furto in casa e sia lei che i suoi familiari sono veramente stanchi di questa situazione. Non c’è sicurezza che tenga, neanche l’altezza li ha fermati, in quanto questi ladri acrobati sono riusciti ad arrivare anche nel suo appartamento all’ultimo piano ai Parioli. La showgirl era fuori insieme a suo marito (sposati per la seconda volta nel 2015) Luca Barbato e una volta rientrati, i malviventi avendoli sentiti sono fuggiti.

Il bottino pare si aggiri intorno a diverse migliaia di euro, ma avrebbero potuto essere di più, in quanto i ladri hanno potuto rovistare soltanto in due delle camere presenti in casa. La De Grenet è sconvolta dal fatto che se ci fosse stato suo figlio in casa o se loro fossero stati presenti durante la loro irruzione, avrebbero potuto fargli del male. Samantha De Grenet ha fatto un appello sui social, rendendosi disponibile a pagare una qualunque ricompensa a tutti coloro che riusciranno ad aiutarla a ritornare in possesso dei suoi bene. Non è una questione economica la sua, ma affettiva.

La prova di resistenza di Samantha De Grenet

Un minuto intero di follia è quello passato da Samantha De Grenet e la sua migliore amica, Elenoire Casalegno, le quali l’hanno fatto veramente. Il loro video è diventato subito virale e i fans sono orgogliosi di loro, la loro prova non è stata mica facile.

In pratica, le due, hanno portato a termine un faticoso esercizio di fitness, adibito a rassodare glutei e addome, resistendo per un intero minuto. Ironizzando, le due amiche si sono chieste perché hanno deciso di fare questa prova piuttosto che rilassarsi in spiaggia come tutte. Voi avete visto il video? Cosa ne pensate? Riuscite a fare quell’esercizio per così tanto tempo?