Samantha De Grenet e il dramma del tumore | L’ha scoperto toccandosi proprio lì

La bellissima attrice Samantha De Grenet ha scoperto di avere un tumore toccandosi in un punto del suo corpo molto intimo. Ecco come sta adesso.

Certamente Samantha De Grenet è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano, nonché una delle più talentuose e affascinanti. A volte, si pensa che i personaggi famosi abbiano sempre una vita perfetta, priva di qualsiasi problema. Ovviamente non è sempre così, e lo ha dimostrato anche lei quando ha rivelato di essere stata colpita da un tumore in un punto molto intimo.

L’attrice appartiene all’ambiente televisivo da quando era giovanissima. L’agenzia di moda Riccardo Gay – oggi scomparsa – la scoprì quando aveva solo quattordici anni. Si trattava di un talent scout molto famoso e capace, che ha mostrato al mondo altre donne stupende e talentuose come Monica Bellucci, Carla Bruni e Martina Colombari.

La conduttrice, inoltre, ha origini nobili: discende da un’antica famiglia napoletana e direttamente dal Senatore del Regno Francesco Grenet. La sua vita sembrerebbe perfetta, ma non tutti sanno che ha combattuto per anni contro un tumore molto aggressivo e che, purtroppo, colpisce ogni anno molte donne.

Samantha De Grenet, la lotta contro il tumore al seno

Nel 2020, durante un’intervista a Domenica Live, Samantha De Grenet ha spiegato di avere un tumore al seno, che aveva scoperto due anni prima. “Ero tranquilla, l’estate del 2018. Avevo organizzato per andare a farmi una vacanza in Sardegna con mio figlio e una mia amica. Prima di partire per quella vacanza, stavo in barca con degli amici e mi sono sentita un nocciolo duro, come se fosse un sassetto immobile. E la mia amica mi ha detto ‘Samantha prima di partire vai a farti un controllo così sei più serena’”.

Così la conduttrice si è fatta visitare e ha scoperto l’amara verità: si trattava di un tumore al seno. “La mia dottoressa, senza girarci troppo intorno, mi ha detto che avevo un tumore. E che dovevo operarmi immediatamente. È stato come un pugno in faccia. Sono uscita dallo studio medico e, salendo sul motorino, ho iniziato a piangere tutte le mie lacrime“.

La lotta della presentatrice contro il tumore al seno è durata per alcuni anni, ma per fortuna oggi è guarita. Dopo aver vissuto questa esperienza, è sempre attenta alla prevenzione e alla sensibilizzazione di questa malattia, per poter aiutare tante donne come lei.