“Nulla è valso…”: Elenoire Casalegno in lacrime | Non ce l’ha fatta

Lacrime a fiumi per Elenoire Casalegno che ha resistito più che ha potuto, ma alla fine non ce l’ha fatta.

Elenoire Casalegno ha resistito con tutte le sue forze, ma alla fine ha versato lacrime amare. La famosa attrice, conduttrice e showgirl italiana, nata a Savona nel 1976, da un po’ di tempo insieme alla sua migliore amica Samantha De Grenet, ci fa ridere con spassosi siparietti che le due celebrità pubblicano sui social network. Quello che le è successo, tuttavia, l’ha segnata profondamente e parlarne è stato come liberarsi di un peso.

La lunga amicizia

Elenoire Casalegno è il noto volto tv approdato nel mondo televisivo dal 1997, da quel momento ha spaziato in diversi lavori, sia televisivi che radiofonici. La ricordiamo a Domenica cinque, Segreti e delitti, Vite da copertina e, tra alti e bassi, è comunque sempre andata avanti, con una privata altrettanto tormentata.

Ha frequentato Vittorio Sgarbi, J-Ax, Omar Pedrini, Francesco Facchinetti, fino ad arrivare a DJ Ringo, con il quale ha avuto la sua unica figlia, Swami Anaclerio. Una costante però è stata la sua forte amicizia con Samantha De Grenet, con la quale condivide tutto da molti anni: “…La nostra è un’amicizia che è cresciuta nel tempo…Ci siamo capite, ci siamo osservate, ci siamo annusate e abbiamo deciso che saremmo state amiche…”.

Il dolore di Elenoire Casalegno

In una recente intervista a Verissimo, Elenoire ha parlato di diversi aspetti della sua vita, aprendosi anche su quella volta che ha rischiato di perdere sua figlia, nata per un cesareo d’emergenza. Come ha riferito lei stessa, ha provato a non piangere concentrandosi sulle “samanthate“, come le ha definite la Casalegno della sua amica De Grenet, ma non ce l’ha fatta, esplodendo così in un pianto sincero.

Con un post sarcastico, la Casalegno ha così descritto l’intervista di Verissimo: “Non ce l’ho fatta…mi sono sforzata a trattenere le lacrime, ma niente! Ho persino pensato a @samanthadegrenet e alle sue samanthate, nulla è valso…vabbè”. Come solo un’amica sincera saprebbe fare, la De Grenet ha così risposto al suo post social: “Amica mia speciale, tu puoi pensare a noi e a tutte le Samanthate come dici tu, ma quando è il tuo cuore a parlare anche la tua parte più rock svanisce. Sei una donna sensibile e dolcissima, ed io lo so bene…”.