La rivelazione di Nathaly Caldonazzo: la produzione ha deciso di non mandare in onda | Ecco cosa ha detto

La concorrente dell’Isola dei Famosi ha fatto delle rivelazioni shock su cosa la produzione avrebbe deciso di tagliare. Ecco cosa ha detto.

Nathaly Caldonazzo è una showgirl, attrice e ex modella italiana che recentemente ha partecipato all’ultima edizione del programma andato in onda su Canale 5, L’isola dei famosi, il reality show in cui concorrenti appartenenti al mondo dello spettacolo si mettono in gioco su un’isola deserta senza acqua, cibo o alcun tipo di comfort.

La showgirl non era la prima volta che partecipava: infatti nel 2017 aveva preso parte allo show ma solo per essere eliminata già alla terza puntata con il 63% dei voti a favore. Ora, dopo essere tornata, ad una settimana dalla fine del programma, continuano a trapelare online curiosità e alcuni retroscena del reality show che la produzione ha deciso di non mandare in onda.

Alcuni di questi retroscena tagliati dalla messa in onda, sono direttamente collegati a delle scene che implicherebbero la presenza della stessa Nathaly Caldonazzo. Ecco quali scono, recuperali qui.

Nathaly Caldonazzo ci svela cosa è stato tagliato

Intervistata da Novella2000, l’attrice ha deciso di rispondere con la verità, senza peli sulla lingua alla domanda che recitava: “Ci svela un retroscena che non abbiamo visto?”.

Nathaly Caldonazzo ha infatti detto che: “Quando ho raggiunto Sant’Elena a nuoto da Playa Tosta. Gli uomini si sono spostati con la zattera, io sono partita un’ora dopo e li avevo quasi raggiunti. La produzione mi ha fatto tornare indietro e mi ha dato un pò fastidio. Era una mia sfida e ci stavo per riuscire. Dicevano che era pericoloso per gli squali ma non mi sembra di averne visti.

Poi ero organizzata”. Ha poi aggiunto durante l’intervista, che per lei personalmente L’Isola dei Famosi è stato il reality della “rinascita”: “Oddio …si. E’ molto faticoso, tosto a livello fisico e mentale e l’insieme diventa una bomba. Quando torni hai bisogno di tempo per riprenderti. Ti fai male facilmente e devi sopportare tante cose. Esperienza intensa. Non volevo tornare a casa subito come la prima volta. Ero concentrata e avevo preso la sfida con impegno. Penso di risentire Corinne Clery perché abbiamo chiarito, Fiore Argento e penso anche Helena Prestes perché la vedevo come mia figlia ma più capricciosa. E’ una brava ragazza con il suo caratterino. Abbiamo vissuto le stesse cose con le stesse modalità da parte del gruppo. Mi sono sentita di starle vicino”.

“Nei reality da qui a dire che si diventa amici però è sempre difficile ma chissà”.