Come è finita tra Debora Villa e Arisa: “Non rivoltare la frittata…”

Debora Villa ha detto la sua quando Arisa ha detto la sua sulla Meloni e l’ha accusata di “rivoltare la frittata”. Ecco cosa è successo tra le due.

Tensione tra Debora Villa e Arisa quando la cantante ha fatto una dichiarazione che ha generato scalpore e non è andata giù a molte persone. La comica Villa non ha potuto non esprimere la sua opinione anche se solitamente non si imbatte in queste cose.

Il noto volto tv ha 54 anni ed è famosa soprattutto per il suo ruolo in Camera Cafè, mentre Arisa è la cantante che dopo aver fatto il suo primo esordio al Festival di Sanremo ora è opinionista in programmi tv, giudice di reality e altro.

Le parole discutibili di Arisa

Per chi non avesse seguito la vicenda facciamo un passo indietro per ricordare cosa ha detto Arisa per creare il caos. Ha dovuto anche rinunciare a partecipare al Prideoltre a ricevere una serie di insulti sui social.

Durante la sua intervista a La Confessione di Peter Gomez, l’artista ha detto: “Giorgia Meloni mi piace perché ha molta cazzimma…lei secondo me si comporta come una mamma molto severa e molto spaventata…mamma che ha quattro figli e deve fare il bene di tutti. Secondo me ci vuole un cambio di atteggiamento da parte nostra. Non sempre di lotta, ma di dialogo. Chi fa un certo percorso, sviluppa una sensibilità maggiore, bisogna avere la pazienza di spiegarlo pure a lei…”.

Cosa pensa Debora Villa

Debora Villa fa parte di coloro che si sono detti contrari per le parole di Arisa e ha lanciato una stoccata alla cantante. La guerra tra le due è iniziata, non sappiamo se è quando risponderà Arisa, ma per il momento sappiamo cosa ha dichiarato la comica:

“Buongiorno a tutti ragazzi. Di solito non faccio questi video, non rispondo a nessuno, non creo polemiche e zizzanie e queste cosa qui. Però penso che si stia un po’ esagerando. Mi riferisco al discordo del Pride e di Arisa. La pensi in maniera diversa? Va benissimo così. Però addirittura rivoltare la frittata e dire alla comunità LGBT che non è accogliente e condanna chi la pensa diversamente, mi sembra un filino eccessivo…”.