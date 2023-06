“Non ne posso più”: sfogo bestiale di Ida Platano | Mai vista così

Ida Platano non ne può proprio più, sfogo social senza precedenti. Mai vista così arrabbiata, la dama di Uomini e Donne non la manda di certo a dire e risponde a tono a chi l’ha fatta infuriare.

Sfogo social senza precedenti per Ida Platano la quale è veramente stufa di questa situazione. Mai vista così arrabbiata, neanche durante la sua partecipazione a Uomini e Donne, la dama del Trono Over si era scaldata così tanto. Ci sono alcuni punti per cui la Platano scatterà sempre, è più forte di lei, non riesce a controllarsi.

La popolare hair stylist e influencer, Ida Platano si è fatta presto conoscere grazie alla sua partecipazione, in veste di dama al Trono Over, al dating di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Nonostante stia facendo più difficoltà del previsto a scegliere la sua anima gemella, la Platano sta velocemente entrando nel mondo dello spettacolo, grazie alla sua voglia di partecipare a più reality possibili.

Chi è Ida Platano fuori da Uomini e Donne?

Tralasciando per un momento la sua parentesi a Uomini e Donne, Ida Platano prima di essere un personaggio pubblico è anche una professionista del suo settore, è infatti una nota hair stylist. Il suo salone di parrucchiera a Brescia, Maison Glamor è molto conosciuto e rinomato dai suoi abitanti. La Platano è anche mamma del piccolo Samuele, della quale è l’unica tutrice, in quanto il padre non ha mai voluto saperne niente né del bambino né di lei.

Classe 1982, Ida Platano è nata in Sicilia, ma all’età di 18 anni si è sposata con il suo ex marito con il quale sono stati insieme per dieci anni e nel mentre ha dedicato anima e corpo al suo negozio. Il resto è storia, in quanto i fans di Uomini e Donne, sanno benissimo quali sono stati i successivi interessi sentimentali della Platano. A partire da Riccardo Guarnieri e della loro partecipazione a Temptation Island nel 2018.

Lo sfogo di Ida Platano

Ida Platano è furiosa, non ce la fa più. Mai vista così arrabbiata, in un lungo sfogo social, la parrucchiera ha raccontato ai suoi followers di quegli hater che si permettono di insultarla non solo per le sue scelte sentimentali ma anche per il suo ruolo di madre e lavoratrice.

In una storia social ha riportato l’ultimo insulto ricevuto: “E’ assurdo pensare che una persona ha preso il telefono alle 5 del pomeriggio di venerdì per dirmi che ‘sono una madre di m***a (e altro…)’ “. In effetti, alcuni seguaci del programma della De Filippi hanno veramente superato il limite, in quanto non si può insultare una persona per le scelte sentimentali che questa ha fatto durante il dating.

Oltretutto la Platano ha confessato di aver ricevuto diverse chiamate anche sul luogo di lavoro e questo sicuramente non è un atteggiamento sano da parte delle persone. Come lei stessa ha dichiarato: “Ma a che livelli siamo arrivati? Ma davvero, veramente fate? Siete impazziti? Non so se è il caldo, il covid o comunque siete persone davvero maligne, cattive e piene di rabbia repressa. Sì, sono inca**ata. Sono arrabbiata, perché io queste robe qua da madre non me le faccio dire da nessuno. Da nessuno! Nessuno!…”.