Martedì sera si sono tenuti i Nastri d’Argento 2023: ecco tutti i vincitori dell’edizione.

Nella serata di martedì 20 giugno 2023 si è tenuta al MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma la settantottesima edizione dei Nastri d’Argento. Vero e proprio trionfatore della serata è stato Marco Bellocchio, che grazie a Rapito si è aggiudicato i premi per il miglior film e la miglior regia.

Nastri d’Argento 2023: la serata di Marco Bellocchio

Protagonista assoluto dell’edizione numero 78 dei Nastri d’Argento è stato Rapito. Il film di Marco Bellocchio si è aggiudicato diversi premi: spiccano ovviamente quelli per miglior film e miglior regia, cui si vanno ad aggiungere quelli per la migliore sceneggiatura, la migliore attrice protagonista a Barbara Ronchi, per il migliore attore non protagonista a Paolo Pierobon, per il miglior montaggio, e per la produzione di IBC Movie, Kavac Film e Rai Cinema.

Serata assolutamente indimenticabile per Bellocchio, che è riuscito ad affermarsi anche in ambito Grandi Serie con Esterno Notte.

Gli altri premi

Per quanto riguarda gli altri premi che sono stati assegnati nel corso dei Nastri d’Argento 2023, il premio di miglior regista esordiente è andato a Giuseppe Fiorello per Stranizza d’amuri, mentre quello per il miglior film commedia è stato assegnato a Mixed by Erry di Sydney Sibilia.

In ambito attori, il premio di migliore attore protagonista è stato conferito ad Alessandro Borghi e a Luca Marinelli per Le otto montagne, mentre quelli di migliore attrice non protagonista è stato vinto da Barbora Bobul’ova. Antonio Albanese e Pilar Fogliati hanno invece trionfato rispettivamente nelle categorie di miglior attore e miglior attrice in un film commedia.

Per quanto riguarda poi le serie tv, i premi di miglior serie tv crime, dramedy e commedia sono andati rispettivamente a La legge di Lidia Poet, Prisma e Call My Agent – Italia.

Tutti i vincitori del Nastri d’Argento 2023

Ecco di seguito tutti i principali vincitori dei Nastri d’Argento 2023.

CINEMA

Miglior film : Rapito

: Rapito Miglior regista : Marco Bellocchio (Rapito)

: Marco Bellocchio (Rapito) Miglior regista esordiente : Giuseppe Fiorello (Stranizza d’amuri)

: Giuseppe Fiorello (Stranizza d’amuri) Miglior film commedia : Mixed by Erry (Sydney Sibilia)

: Mixed by Erry (Sydney Sibilia) Miglior soggetto : L’immensità (Emanuele Crialese)

: L’immensità (Emanuele Crialese) Migliore sceneggiatura : Rapito (Marco Bellocchio)

: Rapito (Marco Bellocchio) Migliore attore protagonista : Alessandro Borghi, Luca Marinelli (Le otto montagne)

: Alessandro Borghi, Luca Marinelli (Le otto montagne) Migliore attrice protagonista : Barbara Ronchi (Rapito)

: Barbara Ronchi (Rapito) Migliore attore non protagonista : Paolo Pierobon (Rapito)

: Paolo Pierobon (Rapito) Migliore attrice non protagonista : Barbora Bobul’ova (Il sol dell’avvenire)

: Barbora Bobul’ova (Il sol dell’avvenire) Migliore attore in un film commedia : Antonio Albanese (Grazie ragazzi)

: Antonio Albanese (Grazie ragazzi) Migliore attrice in un film commedia : Pilar Fogliati (Romantiche)

: Pilar Fogliati (Romantiche) Migliore fotografia : Michele D’Attanasio (Ti mangio il cuore, l’ombra di Caravaggio)

: Michele D’Attanasio (Ti mangio il cuore, l’ombra di Caravaggio) Migliore scenografia : Tonino Zera (L’ombra di Caravaggio, Mixed by Erry)

: Tonino Zera (L’ombra di Caravaggio, Mixed by Erry) Migliori costumi : Carlo Poggioli (L’ombra di Caravaggio)

: Carlo Poggioli (L’ombra di Caravaggio) Migliore montaggio : Francesca Calvelli, Stefano Mariotti (Rapito)

: Francesca Calvelli, Stefano Mariotti (Rapito) Migliore colonna sonora: Colapesce Dimartino (La primavera della mia vita)

NASTRI D’ARGENTO – GRANDI SERIE

Miglior serie tv : Esterno Notte

: Esterno Notte Miglior serie tv – crime : La legge di Lidia Poet

: La legge di Lidia Poet Miglior serie tv- dramedy : Prisma

: Prisma Miglior serie tv – commedia : Call My Agent – Italia

: Call My Agent – Italia Miglior docuserie : Circeo

: Circeo Miglior film tv : Filumena Marturano

: Filumena Marturano Miglior attrice protagonista : Margherita Buy (Esterno Notte)

: Margherita Buy (Esterno Notte) Miglior attore protagonista : Fabrizio Gifuni (Esterno Notte)

: Fabrizio Gifuni (Esterno Notte) Miglior attrice non protagonista : Valentina Bellè (The Good Mothers)

: Valentina Bellè (The Good Mothers) Miglior attore non protagonista : Andrea Pennacchi (Tutto chiede salvezza)

: Andrea Pennacchi (Tutto chiede salvezza) Serie tv dell’anno: Mare Fuori – Terza stagione