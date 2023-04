Francesco Gabbani, questa non ci voleva proprio | L’annuncio è devastante

Annuncio devastante per Francesco Gabbani, questa non ci voleva proprio. Una notizia quella appresa che ha fatto commuovere tutti i suoi fan in quanto nessuno dovrebbe vivere quello che sta vivendo lui.

Francesco Gabbani ha ricevuto una di quelle notizie che nessuno vorrebbe mai ascoltare, di quelle che governano i nostri incubi peggiori da cui speriamo sempre di svegliarci. Purtroppo questo non è un incubo ma la realtà, la notizia è devastante, veramente non ci voleva.

Il bravo cantante Francesco Gabbani, papà del tormentone Occidentali’s Karma, con cui ha vinto Sanremo nel 2017, ha deciso di accrescere il suo curriculum con una nuova professione, cioè quella del conduttore, con la quale sta ottenendo ottimi risultati. Proprio per questo dispiace molto che sia arrivato questo annuncio devastante che ha fatto commuovere tutti.

Francesco Gabbani e la sua passione per la musica già da bambino

Francesco Gabbani è nato a Carrara il 9 settembre 1982, è cresciuto tra le note musicali, in quanto i suoi genitori erano proprietari di un negozio di strumenti musicali. Proprio grazie alla sua infanzia, Gabbani si è avvicinato alla musica fin da bambino, capendo immediatamente di non poter vivere senza musica. Ha iniziato fin da subito a studiare diversi strumenti musicali e piano piano è entrato nel mondo della musica grazie a diverse canzoni.

Gabbani ha vinto il Festival di Sanremo ben due volte, nel 2016 nella categoria nuovi esordienti con Amen e nel 2017 nella categoria dei big con la nota Occidentali’s Karma. Da lì in poi non si è più fermato, sfornando un successo dietro l’altro, come per esempio La mia versione dei ricordi, Viceversa, Il sudore ci appiccica e così via.

Tra un album e l’altro, è riuscito a farsi amare non solo per il suo ruolo da cantante ma anche con quello di conduttore, arrivando così alla seconda stagione del programma Rai, Ci vuole un fiore.

L’annuncio devastante che ha scioccato tutti

L’ultima puntata dello show condotto da Francesco Gabbani, Ci vuole un fiore, andrà in onda il 21 aprile 2023, ma sicuramente lo spirito con cui il pubblico guarderà la puntata ovviamente registrata in precedenza, sarà diverso. Gabbani ha ricevuto una notizia devastante, il figlio di un ospite molto famoso che sarà ospite proprio dell’ultima puntata, è morto qualche giorno fa per colpa della sclerosi multipla.

Stiamo parlando del figlio del grande Roberto Vecchioni, Arrigo di soli 36 anni, malato da tempo. In un primo momento la Rai aveva annunciato che per rispetto verso il cantante, l’ultima puntata dello show non sarebbe stata trasmessa il 21 aprile. In seguito, probabilmente per problemi di palinsesto, la Rai ha deciso di seguire il motto di Freddie Mercury: “Show must go on” e quindi è tornata sui suoi passi.

L’ultima puntata di Ci vuole un fiore, sarà trasmessa regolarmente il 21 aprile, ma nel momento in cui apparirà Roberto Vecchioni, sarà introdotto un messaggio ad hoc, che spiega al pubblico che la puntata è stata appunto registrata prima della tragica notizia ricevuta dal famoso cantante. Come ha dichiarato Roberto sui social: “Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio”.