Drojette dedica la canzone a Fioderlisi, ma i fan la bocciano: Ecco cosa è successo

Edoardo Donnamaria è salito sul palco del Pizza Village e ha dedicato una canzone a Fiordelisi. I fan: “Imbarazzante”. Ecco cosa è successo.

L’ex gieffino di quest’ultima edizione del programma reality show in onda su Canale 5, ha voluto tentare la sorte e buttarsi in un grande gesto per la sua ragazza, Antonella Fiordelisi. Ovunque si parla di loro poiché sono forse una delle coppie uscite da un reality show, più seguite in Italia tanto che hanno già un nome per i loro fan: i Donnalisi. Infatti i due hanno una fanbase ricchissima che segue le loro vicende con tanta passione tanto da non potersi perdere l’ultima notizia riguardante il grande gesto d’amore folle che Edoardo Donnamaria le ha dedicato.

Infatti l’ex gieffino di è esibito sul palco di RTL 102.5 al Pizza VIllage sotto gli occhi di migliaia di spettatori. Sicuramente la sua performance è stata molto apprezzata da Antonella Fiordelisi che addirittura è salita sul palco per dare man forte ma sfortunatamente, molti utenti l’hanno bocciata su Twitter. Ecco cosa hanno detto.

Donnamaria sul palco del Pizza Village

Per chi non ne fosse a conoscenza, il Napoli Pizza Village è uno degli eventi di punta organizzati dalla città partenopea in collaborazione con la radio più seguita nel nostro paese ovvero, RTL 102.5.

Infatti RTL adibisce un palcoscenico su cui poi diversi artisti si esibiscono per intratterene il pubblico: ovviamente essendo un evento sponsorizzato da una delle radio principali nel nostro paese, gli artisti chiamati ad esibirsi sono anche quelli che possiamo trovare nelle posizioni più alte nella classifica dei più ascoltati dal pubblico. Così è successo anche che tra gli ospiti di mercoledì 21 giugno ci fosse anche Edoardo Donnamaria che ha portato sul palco il suo brano Il cielo stanotte, canzone che mesi fa aveva scritto e dedicato all sua fidanzata Antonella Fiordelisi.

Lei che al contempo si godeva la performance del suo ragazzo, era presente anche sul palco ad un certo punto, invitata a salire per dare man forte al suo ragazzo. Sfortunatamente però Antonella Fiordelisi ascoltava e vedeva con gli occhi dell’amore il suo compagno esibirsi mentre il pubblico ha ascoltato e sentito quello che era oggettivamente una bruttissima performance e come dargli torto: Edoardo Donnamaria non è un professionista del settore e gli utenti online l’hanno sottolineato per bene.

A molti infatti, l’esibizione di Donnamaria in arte Drojette, non è piaciuta proprio per niente.