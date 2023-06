Fear the night: il trailer del film con Maggie Q

Il trailer ufficiale del nuovo film con Maggie Q.

Uscito il trailer ufficiale di Fear the night, film con protagonista l’attrice Maggie Q.

Il prossimo 21 luglio arriverà non solo nelle sale cinematografiche statunitensi ma anche in video on demand Fear the night, film di genere action e thriller diretto dal regista Neil LaBute. Ecco il trailer ufficiale della pellicola che vede nel ruolo dell’attrice protagonista Maggie Q.

Il trailer di Fear the night

A dirigere questo Fear of the night è come detto Neil LaBute. Il regista e drammaturgo statunitense classe 1963 ha fatto il suo esordio alla regia con Nella società degli uomini del 1997. Tra i suoi altri film da menzionare vi sono poi anche Possession – Una storia romantica del 2002, The Shape of Things del 2003 e soprattutto Il Prescelto, pellicola del 2006 con Nicolas Cage nei panni del protagonista.

In merito invece al cast di Fear the night, la protagonista è interpretata da Maggie Q. L’attrice, produttrice e modella statunitense classe 1979 è nota soprattutto per aver vestito i panni di Nikita nell’omonima serie tv che è stata trasmessa sulla rete americana The CW dal 2010 al 2013. Tra i suoi altri ruoli da ricordare c’è anche quello di Tori Wu nella trilogia cinematografica di Divergent, senza dimenticare poi le apparizioni in altri importanti film action come Mission Impossible III di J. J. Abrams del 2006 o anche Die Hard – Vivere o morire del 2007. L’ultimo film cui Maggie Q ha preso parte è stato infine The Protégé, pellicola del 2021 diretta da Martin Campbell.

A completare il cast del film vi sono poi principalmente Kat Foster, Travis Hammer e Gia Crovatin.

Ecco qui di seguito il primo trailer ufficiale di Fear the night di Neil LaBute.

La trama di Fear the night

La trama di Fear the night è incentrata su una donna di nome Tess (Maggie Q), una veterana della guerra in Iraq che si sta preparando a prendere parte all’addio al nubilato della sorella.

Mentre la festa con protagonista la sorella è ancora in corso, gli stessi festeggiamenti vengono però interrotti da un gruppo di ladri di appartamento che prendono il controllo dell’abitazione allo scopo di trovare una fortuna nascosta. Alle prese con gli spaventati partecipanti alla festa coinvolti loro malgrado in tale incidente, Tess scopre molto presto che l’intenzione degli assalitori è purtroppo quella di non lasciare testimoni.

Da qui, la protagonista decide dunque di passare al contrattacco forte anche della sua grande esperienza per quanto riguarda le operazioni di tipo militare.