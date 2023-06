Hai mai avuto paura?: il trailer del nuovo horror di Ambra Principato

Hai Mai avuto paura? Recupera il trailer del nuovo film horror-mystery di Ambra Principato, nei cinema il 27 luglio.

Si torna in sala con un nuovo film tutto italiano: primissimo esordio della regista Ambra Principato con un lungometraggio per il grande schermo, quest’estate torneremo a urlare di paura al cinema con questo nuovissimo film d’autore e di genere.

Hai mai avuto paura? è infatti il nuovo film di genere horror/mmistery scritto e diretto dalla stessa Ambra Principato che si è liberamente ispirata ad una nota opera dello scrittore Michele Mari al fine di raccontare il percorso di formazione e il passaggio fondamentale della vita di una persona, ovvero l’accettazione di sé con tutti quelli che possono essere i nostri punti di forza e i nostri difetti e demoni interiori.

Il film infatti si dispiega attraverso gli occhi del protagonista, un bambino alle prese con la paura ancestrale, quella che poi ha ispirato qualsiasi film del genere horror: la paura del buoi, dell’ignoto e dell’oscurità. Nel film troviamo protagonisti Justin Korovkin, Lorenzo Ferrante, Elisa PIerdominici, MIrko Frezza, Marta Richeldi, Mauro Marino, Claudia Della Seta, Maurizio Di Carmine, Sveva Mariani, Alessandro Bedetti e David Coco.

Trama e Data di uscita

Il film è previsto il 27 luglio nelle sale cinematografiche italiane. Di seguito riportiamo la trama ufficiale che recita:

“Italia, 1813. Un piccolo borgo italiano è scosso da inspiegabili episodi violenti che sembrano accaderre ad ogni pleniluinio: un animale selvatico sta uccidendo il bestiame e i contadini sono disperati. Il piccolo Orazio nota il comportamento misterioso del fratello maggiore Giacomo che ai suoi occhi appare molto strano. Giacomo nel pieno dell’adolescenza e della ribellione cerca il calore che non riesce a trovare nel freddo ambiente familiare.

Quando la sete di sangue della “bestia” – così soprannominata dalla gente del villaggio – si scaglia sulla prima vittima umana, un cacciatore venuto dalle montagne si mette alla sua ricerca nei boschi e nel paese. Ricerca che, parallelamente, Orazio sta svolgendo nei confronti del fratello prima, e dei suoi antenati poi, riscoprendo il passato oscuro e nebuloso della sua famiglia.”

“Intanto, a ogni luna piena, una morte si aggiunge andando ad ingrossare il fiume di sangue: è ormai una lotta contro il tempo per un’indagine che culminerà in una rivelazione che Orazio non è in grado di accettare”.