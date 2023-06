Will Ferrell torna al cinema con un nuovo film di David O. Russell | I dettagli

Nuovo film per l’attore comedian Will Ferrell: torna nei pannei di John Madden nel nuovo film di David O. Russell.

Secondo un recente articolo pubblicato da Deadline, l’attore americano, Will Ferrell, tornerà al cinema protagonista nel film che proviene dal regista cinque volte candidato all’Oscar, David O. Russell, conosciuto per i film The Fighter, Il lato positivo, Silver Linings Playbook, American Hustle- L’apparenza inganna e Joy. Il film, intitolato Madden, uscirà per le piattaforme streaming di Amazon e MGM, con Russell che ha lavorato alla riscrittura della sceneggiatura di Cambron Clark per un po’ di tempo prima che lo sciopero dello scrittore interrompesse il lavoro su vari progetti di Hollywood.

Madden sarà prodotto da Todd Black di Escape Artists, Jonathan Shukat, Jason Blumenthal e Steve Tisch, quest’ultimo co-proprietario dei New York Giants della NFL. Deadline riporta che anche la NFL dovrebbe “abbracciare” il film, anche se non è chiaro esattamente cosa includerà la loro promozione all’interno della pellicola.

Trama di Madden

La sinossi ufficiale del film recita: “Una produzione originale Prime Video Sports, Madden racconta la storia di una delle personalità più grandi della storia della NFL. Tutto ciò che Madden ha sempre voluto era diventare capo allenatore ed è stato uno dei migliori di sempre”.

“Dopo aver vinto il Super Bowl, lo stress del lavoro ha cominciato a distruggerlo. Lo ha costretto ad abbandonare il lavoro dei suoi sogni e il film si concentra sulla sua amicizia con il proprietario degli Oakland Raiders, Al Davis e su come Madden abbia trovato un secondo accordo che lo ha reso molto più famoso. “. Morto nel 2021, Madden infatti è stato una grande personalità, amatissimo nel suo lavoro, all’interno del contesto sportivo del football americano e il film racconta proprio questo, di come lui sia diventato una leggenda anche grazie ai momenti bui che ha passato: travolto dallo stress, a causa del suo lavoro come atleta, dei ritmi di allenamento e della vita che conduceva, Madden si ritira dai riflettori.

Il film inizia a parlare di questo, della sua vita come non più atleta ma commentatori sportivo, della sua amicizia duratura con il proprietario degli Oakland Raiders, Al Davis che riuscì a renderlo ancora più famoso. Madden infatti, lasciò anche una personale impronta nel mondo dei videogiochi diventando il volto di uno di questi omonimo, tutt’ora un bestseller per la casa videoludica Electronic Arts.