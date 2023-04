“Non c’è più…”: Maria Teresa Ruta, che disgrazia | Nessuno si aspettava una morte del genere

Maria Teresa Ruta addio, purtroppo non c’è più! È una disgrazia che nessuno si aspettava, una morte così improvvisa ha lasciato tutti sconvolti, soprattutto i familiari che ancora non riescono a credere che non la vedranno mai più.

Quella appena successa è veramente una disgrazia. Maria Teresa Ruta addio, purtroppo non c’è più. Nessuno si sarebbe mai potuto aspettare una morte del genere, per quanto la donna fosse circondata da tante persone che le volevano bene, nessuno si è mai accorto del dolore che provava.

Quando subentra la depressione nella vita delle persone, è difficile che il “mondo esterno” se ne possa accorgere, se la malcapitata reprime i suoi pensieri. È una malattia subdola, che scava lentamente nel profondo dell’essere umano, fino a consumarlo giorno dopo giorno per poi arrivare a spegnersi come una candela se nessuno lo aiuta ad alimentare la fiamma. Ancora oggi questa patologia è sottovalutata, ma le cose dovrebbero cambiare, in quanto forse, si riuscirebbero ad aiutare più persone prima che sia troppo tardi.

La malattia di Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta, è nata a Torino il 23 aprile 1960 ed è la nota giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice italiana. La donna ha lavorato in tanti settori e soprattutto in diverse trasmissioni televisive, raggiungendo l’apice soprattutto negli anni ’90. Tra i suoi vari riconoscimenti, la Ruta sarà ricordata per sempre, per essere stata la prima giornalista sportiva donna ad aver intervistato Diego Armando Maradona nel 1986, quando giocava ancora nel Napoli.

Nel 1987, Maria Teresa Ruta ha sposato il suo collega, Amedeo Goria, dal quale ha avuto due figli, Guendalina e Gianamedeo. I rapporti tra i due sono andati via via scemando, arrivando così al divorzio nel 2004. Nel 2006 si è legata sentimentalmente al produttore discografico, Roberto Zappulla, con il quale si è finalmente sposata nel 2015. La Ruta ha confessato di soffrire da sempre di Dislessia, la quale non l’ha sicuramente agevolata all’inizio nel suo lavoro.

Una vita spezzata

Nessuno si aspettava una morte del genere, è una vera disgrazia, la ragazza non c’è più e Maria Teresa Ruta la ricorda con un commovente post social. La giovane pallavolista diciottenne, Julia Ituma, dell’Igor Gorgonzola di Novara, è stata trovata senza vita qualche giorno fa nel complesso alberghiero in cui risiedeva con la squadra a Istanbul per via di una trasferta.

Dalle telecamere di sorveglianza, si evince che la giovane è morta per via della caduta dal sesto piano dell’hotel. Prima del tragico gesto, la ragazza deve aver ricevuto una notizia terribile, in quanto in seguito appare scioccata e distrutta dal dolore. Ovviamente le indagini sono attualmente in corso, speriamo che presto verrà data una spiegazione a questa dolorosa vicenda.

Maria Teresa Ruta in quanto madre ha condiviso la preoccupazione di un genitore che per quanto possa essere sempre presente, potrebbe non accorgersi del dolore che provano i figli, ecco le sue parole: “Julia non c’è più 🏴si è lanciata nel vuoto dal 6’ piano…PERCHÉ? L’equilibrio psichico dei nostri ragazzi è davvero troppo precario? Voi riuscite ad accorgervi quando i vostri figli soffrono? Io devo ammettere non sempre…”.