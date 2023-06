Siffredi parla con il padre di Maria Sofia Federico, ex colto de Il Collegio

Maria Sofia Federico, dai banchi dello show Rai Il Collegio all’Academy di Rocco Siffredi e il re del porno parla con suo padre

Rocco Siffredi inaugura la nuova stagione della sua Academy e fra le nuove leve c’è anche Maria Sofia Federico, l’ex volto de Il Collegio, discussa presenza che ha sollevato nel web una serie di polemiche e commenti per via della sua giovane età e predisposizione al mondo adult.

A 18 anni compiuti la Federico ha debuttato sulla piattaforma Onlyfans e non ha mai celato la sua passione per il porno scegliendo ora l’accademia di Siffredi per iniziare la sua carriera.

Una scelta non gradita dai genitori e criticata pure dal suo professore de Il Collegio, Andrea Maggi, opinioni che non hanno assolutamente destato ripensamenti nella ragazza.

I due sono stati ospiti a La Zanzara da Giuseppe Cruciani e la ragazza ha parlato dei suoi genitori.

La confessione della Federico e l’appoggio di Siffredi

“Mi fa ridere quando i miei genitori mi accusano di farmi influenzare dal pensiero unico […] loro si dovrebbero vergognare di me se fossi una ladra, se uccidessi, se insultassi o se facessi del male alle altre persone. Se loro stanno male devono curare il loro dolore in terapia non riversarlo su di me. Il pensiero unico lo hanno loro, ovvero che il s3x work è sbagliato”.

A domanda diretta di Cruciani “com’è sul set?”, Rocco Siffredi ha risposto: “Quando l’ho vista ieri sera era un po’ in difficoltà. Sembra un gioiellino in miniatura. L’ho vista e le ho detto ‘ma te che ci fai qua?‘. Io, imbarazzato? Questa ci dà i punti a tutti. Lei credo sia Valentina Nappi in miniatura. Guardatela bene! Lei comunque con questo mondo non c’entra niente, lei vuole fare altro, è una professoressa. Dite pure al papà che qua non sc**a, una cosa è certa, può stare tranquillo”, ha dichiarato con eleganza Rocco.

Rocco “tranquillizza” il padre

Prima di farla entrare in accademia, Rocco Siffredi si è preoccupato di chiamare il padre di Maria Sofia Federico per tranquillizzarlo: “Rocco ha parlato col padre perché lo ha sentito a La Zanzara, non era tenuto a farlo! Lui si è comportato in maniera non corretta, di più!”.

Sulla scelta della ragazza si è anche pronunciato il professore che l’ha avuta tra i banchi de Il Collegio, Andrea Maggi: “Cosa ne penso? Non seguo Onlyfans. Ho una dignità da mantenere ed altre cose più interessanti da fare. Avrebbe potuto fare del buon volontariato in Africa e avrebbe fatto del bene ma non le avrebbe dato la stessa visibilità. L’essenziale è invisibile agli occhi”. Insomma, continuano le critiche che vedrebbero la scelta della Federico come una via facile verso la visibilità mediatica. Sembrerebbe che il collegio non sia proprio garanzia di sobrietà professionale per i propri figli.