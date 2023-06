Anna Tatangelo senza fiato: “É finita per sempre” | Pubblico rassegnato

Non c’è più niente da fare, Anna Tatangelo lo sa bene, è finita per sempre. Il pubblico si deve rassegnare all’evidenza, non si può fare altro, ogni speranza per lei è stata spazzata via. Solo lacrime per la cantante, i suoi followers avrebbero voluto un epilogo differente.

Anna Tatangelo è senza fiato, non c’è più niente da fare per lei, purtroppo è finita per sempre. Il pubblico si deve rassegnare e accettare la realtà, la situazione è questa e devono sostenere la loro beniamina il più possibile, in quanto per la cantante non sarà sicuramente un periodo facile.

“La ragazza di periferia” ha compiuto 36 anni quest’anno e di cose ne sono successe da quando faceva innamorare di lei un’intera generazione grazie alla sua voce, alle sue canzoni romantiche e soprattutto per via di quella storia d’amore con il collega, Gigi D’Alessio. Nonostante la loro storia sia poi naufragata definitivamente, i due saranno per sempre legati, per via di Andrea, il loro unico figlio.

Anna Tatangelo ne vedrà di tutti i gusti

Anna Tatangelo non è soltanto una cantante, ma è anche una conduttrice televisiva, la quale sta per tornare a Mediaset, con il programma, Scene da un matrimonio. La Tatangelo approderà nella fascia pomeridiana su canale 5, da sabato 24 giugno, al posto di Silvia Toffanin e del suo Verissimo, in vacanza per la pausa estiva. In questo show, Anna sarà una damigella speciale che accompagnerà le fortunate 9 coppie che sono state selezionate per partecipare al programma.

Nonostante la Tatangelo non si sia mai sposata, è una vera esperta per quanto riguarda i matrimoni, a casa ha tantissime bomboniere, per non parlare del suo ruolo di testimone al matrimonio della sorella. La cantante ha rilasciato dei consigli molto preziosi per le coppie che si stanno apprestando a sposarsi: “…L’unica cosa che riesco a fare è tranquillizzare gli sposi il giorno prima del sì…È quello di godersi la giornata fino in fondo. È la loro festa, più che quella dei familiari. Ho visto tanti sposi preoccuparsi fin troppo degli invitati: arrivano sfiniti e si rilassano soltanto a fine serata”.

Infine per le spose suggerisce: “Non iniziare a prepararsi alle quattro del mattino, quando la cerimonia è magari a mezzogiorno: la sposa rischia di arrivare troppo tesa…”.

Quello scatto mondano spazza via ogni speranza

Il pubblico si deve rassegnare, la storia tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è finita per sempre (almeno per ora), in quanto entrambi i cantanti hanno voltato pagina. Nello scatto mondano che sta girando in queste ore, possiamo trovare un sorridente Gigi insieme alla sua compagna, Denise Esposito, intenti a prendere parte alla prima del film di Tom Cruise.

Ci dispiace confermarvi che le lacrime dopo questo scatto le hanno versate soltanto i fan, che speravano fino all’ultimo in un ritorno di fiamma tra i loro beniamini. Se da una parte c’è Gigi e Denise sorridenti, dall’altra Anna Tatangelo si sta godendo la sua nuova storia d’amore con Mattia Narducci, con il quale sembra aver ritrovato finalmente il sorriso.