“Sembri triste”: i fan preoccupati per Damiano dei Maneskin | Colpa di Giorgia?

Damiano dei Maneskin è stato commentato sui social da fan preoccupati. La sua foto potrebbe dire più di quello che traspare. Ecco cosa è successo.

Il frontman del gruppo pop-rock Maneskin, Damiano David è finito di nuovo sotto i riflettori a causa di una foto che ha pubblicato su Instagram che ha fatto preoccupare i fan. Lui è molto attivo sui propri profili social dove ama mantenere i suoi follower aggiornati e dove spesso pubblica foto e stories pubbliche in cui mostra sprazzi della sua vita quotidiana. Recentemente però, in molti hanno notato che ultimamente il cantante rock sta cambiando spesso look e tra un taglio e un altro, una tinta di un colore il giorno prima e il giorno dopo, si sta divertendo molto a sperimentare con il suo aspetto fisico.

Solo che all’improvviso i fan hanno notato un particolare che ha scatenato in loro non poca preoccupazione e in molti si sono fiondati sotto l’ultimo post a commentare parole di cordoglio. Ecco cosa è successo.

La foto di Damiano: “Sembri triste, perdere Giorgia non è facile”

Nell’ultimo post pubblicato sul suo instagram, Damiano David si è mostrato ai suoi follower in una foto che lo ritrae mentre è intento a farsi rasare i capelli.

Il parrucchiere infatti ha la macchinetta elettrica nella mano e si accinge a rifinire il taglio, già corto, mentre lui, seduto, ha l’aria un pò afflitta e pensosa. La didascalia che accompagna le tre foto in bianco e nero che si susseguono nel post, è composta da sole due emoticon, senza uso di parole.

I fan hanno subito pensato che, dalla commistione dell’espressione intristita del cantante e dalle emoticon usate, il cantante fosse triste per la fine della sua storia, della durata di 6 anni, con l’influencer e attivista Giorgia Soleri. Nonostante la sua carriera proceda a gonfie vele e la band di cui è il frontman gli permetta di calcare i palcoscenici di tutto il mondo, si sa che le pene d’amore siano più impellenti.

E questo i suoi fan e follower lo sanno per questo, sotto il post, Damiano ha collezionato migliaia di like e commenti che esprimono sincera preoccupazione.

Alcuni infatti commentano con: “La luce nei tuoi occhi non esiste più, non sei più Damiano. Ti sei perso nel modo più totale” oppure “Perdere una ragazza come Giorgia…non è per nulla facile, ti posso capire”.