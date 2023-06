Giulia Salemi flirta con un altro: Petrelli come ha reagito?

Giulia Salemi “pizzicata” a flirtare con alcuni ragazzi a Pantelleria. Crisi con Pierpaolo Pretelli? I fan la smascherano.

Giulia Salemi è un personaggio televisivo ora, venuto alla ribalta dopo un paio di edizioni del GF e la partecipazione ad altri reality del piccolo schermo (Pechino Express e Giù in 60 secondi – Adrenalina ad alta quota), ma inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella e nel 2014 la vediamo tra le concorrenti di Miss Italia dove si aggiudica le fasce di Miss Sport Lotto e Miss TV Sorrisi e Canzoni.

Pian piano si fa strada, puntando meno sulla sua bellezza e mettendo a frutto probabilmente gli studi di Economia intrapresi ma non completati all’Università La Cattolica di Milano, tanto da ideare e condurre un suo programma, Salotto Salemi, partito in sordina su La5 e ora riconfermato in seconda serata.

La Salemi da sempre al centro del gossip per via della burrascosa storia con Pierpaolo Pretelli è di nuovo sotto i riflettori per via di paventati atteggiamenti flirterecci con dei ragazzi nel corso della sua vacanza a Pantelleria.

I fan della coppia si stanno accanendo in questi ultimi giorni con la influencer per via di un video che testimonierebbe gli atteggiamenti poco consoni ad una ragazza impegnata.

Cosa è successo

Da qualche giorno, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono recati in due posti diversi per passare questi primi giorni d’estate. Lui a Barcellona con i suoi amici, la bella influencer invece è sbarcata in Pantelleria in compagnia di un altro gruppo.

Ed ecco che proprio qui, alcuni fan di Giulia l’avrebbero sorpresa in atteggiamenti “ambigui” secondo loro. Si parla di flirt in un locale con dei ragazzi, quindi con più d’uno. Gli stessi utenti che l’hanno pizziacata, hanno colto l’occasione per rimarcare la cosa sul profilo Instagram della Salemi, commentando: “Non ti preoccupare Giulia che il video in cui flirtavi con due ragazzi contemporaneamente è già stato inviato a Pierpaolo, è inutile che fai la vittima e la finta santarellina”.

Crisi vera o fake?

Sembrerebbe quindi che le voci che circolano da un po’ sulla coppia possano trovare un fondamento di verità, questa volta con tanto di reperto video.

Più passano le settimane è più c’è la sensazione che tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sia davvero finita. Altri indizi sono emersi in questi giorni, come un like che la influencer avrebbe messo al partner per poi toglierlo dopo qualche ora. Uno strano gesto che ha alimentato i dubbi, oltre ad altre indiscrezioni che hanno notato anche il bel Pierpaolo non recarsi più per Milano per stare con la sua fidanzata, bensì a Roma per accompagnarsi ad una certa Sara. L’intrigo si complica.