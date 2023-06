La truccatrice di Anna Tatangelo affronta un percorso di transizione: tutti i dettagli

Claudia Ferri, la truccatrice e migliore amica di Anna Tatangelo, racconta sul suo social la sua transizione e si mostra con ancora i cerotti del post operatorio, poi la spiegazione. Ecco cosa è successo.

Claudia Ferri ha 46 anni ed è la migliore amica e truccatrice della cantante Anna Tatangelo. Lei a quarant’anni ha scoperto se stessa e ha avuto il coraggio di prendere una delle decisioni più difficili e ammettere che il suo corpo non rappresentava chi sapeva e sentiva di essere; così Claudia Ferri ha iniziato un percorso di transizione per vedersi allo specchio esattamente come ha sempre sentito di essere: una donna. A Claudia, Anna Tatangelo dedicò anche una canzone, Il mio amico, portato al Festival di Sanremo.

All’epoca infatti Claudia era ancora intrappolata nel suo sesso biologico e il suo processo di transizione per diventare una donna si è concluso solamente nel 2017: questo la dice lunga su quanto sia ancora molto difficile in Italia arrivare ad ottenere dei documenti che attestino effettivamente il sesso di appartenenza di una persona.

Soffermandosi sui cambiamenti in corso nel mondo transgender infatti la donna ha raccontato a gay.it: “Le cose stanno cambiando e il mondo trans sta finalmente abbandonando l’immagine legata da sempre al sesso”.

L’intervento di Claudia Ferri

Claudia Ferri è orgogliosa di aver finalmente capito chi è e sui social si racconta e soprattutto mostra ai suoi fan tutto quello che è disposta a fare per vedersi come vorrebbe.

Recentemente infatti sul suo profilo sono apparse delle foto del recente intervento di chirurgia a cui Ferri si è sottoposta. La make up artist infatti ha mostrato il suo viso da post operazione e ancora con i cerotti sulla faccia ha spiegato: “Ho fatto un mini lifting, una blefaroplastica e un fox eyes“. La fox eyes è la nuova tecnica per il sollevamente sopraccigliare in cui fili di trazione invisibili e non invasivi vanno a sostenere e a stirare il sopracciglio.

Ferri si è rivolta alla clinica Villa Brasini Beauty Clinic per l’operazioni ed è stato il chirurgo plastico Ludovico Palla, che da anni lavora in una delle strutture più gettonate dai vip, ad occuparsi di tutto. Ferri continua: “Sono trascorsi solo due giorni e sto molto bene”. Nonostante questo, c’è ancora chi le rivolge domande troppo intime ovvero quella che ogni persona transgender si vede rivolgere ogni giorno: l’intervento ai genitali. Precisiamo che: il sesso biologico e il gender sono due cose diverse. Il sesso biologico definisce con quali genitali si è nati e quindi a quale sesso si appartiene, il gender invece in quale sesso ci si rivede soprattutto perché questo non è binario ma molto sfumato.

Quindi i genitali di appartenenza non definiscono il sesso a cui ci si vuole ascrivere e una donna come Claudia Ferri può definirsi tale anche con un pene. Non serve aggiungere altro: è lei ad aver scelto chi è, non dobbiamo essere noi.