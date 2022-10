Anna Tatangelo e D’Alessio, il retroscena prima della rottura: “Eravamo finiti a letto…”

Anna Tatangelo fa chiarezza sui veri motivi che l’hanno portata a rompere il rapporto con il suo ex compagno Gigi D’Alessio. In una recente intervista a Vanity Fair, a cuore aperto si è messa a nudo raccontando di un rapporto che ormai le stava stretto. Ecco il retroscena prima della rottura che ha fatto esplodere la bomba.

La love story che ha coinvolto Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio ha fatto sognare un’intera generazione. Un amore nato tra le note musicali, è bastata una canzone a fargli accendere la passione. Purtroppo però come in tutte le storie romantiche, non sempre c’è il” …e vissero felici e contenti”.

Finalmente Anna Tatangelo ha svelato il vero motivo della loro rottura e ha ribadito seccamente che un riavvicinamento è impossibile. E infatti è così, lei si gode la sua ritrovata vita da single con suo figlio e lui si è rifatto una vita con un’altra donna.

L’inizio della favola tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono incontrati molto prima di intraprendere la loro relazione ufficiale, è iniziato tutto con una canzone, Un nuovo bacio. Da questo duetto ne sono nati altri, fino al 2005 quando tra le note di Ragazza di Periferia, il sogno è giunto. Un vero colpo di fulmine con Gigi e la loro storia iniziò. Ricevettero molte critiche, un po’ per la differenza di età, un po’ perché Gigi interruppe bruscamente il suo matrimonio per stare con Anna e via dicendo. Ma nonostante questo il loro amore e i loro duetti continuarono fino al 2020, quando con un comunicato di comune accordo informavano i loro fan della fine della loro convivenza. Il rapporto fu sempre pacifico tra i due per via del figlio che hanno insieme, ma a livello sentimentale, finì tutto quel giorno.

Il vero motivo che ha indotto Anna a dire basta

Anna Tatangelo, stufa delle continue bugie e calunnie messe in rete sul suo conto, ha spiegato il vero motivo della loro rottura:

“Litigavamo sempre più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza più dirci una parola, senza più darci neanche la buonanotte – aggiunge ancora – E poi per il rumore. Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente. Cucinavo per 20-30 persone ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano. Così un giorno gli ho detto: “Vogliamo allontanarci un attimo e capire? Me ne vado”. E lui non mi ha fermata”.

Anna Tatangelo ha così intrapreso una nuova strada, una nuova vita senza Gigi, insieme a suo figlio. È proprio grazie a lui che in questo periodo sta cercando di superare il lutto che l’ha sconvolta, la morte della sua adorata mamma.