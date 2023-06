Natty Knocks: il trailer dell’horror con Robert Englund

Il trailer ufficiale dell’horror con protagonista Robert Englund.

Uscito il trailer ufficiale di Natty Knocks, film horror con Robert Englund nelle vesti del protagonista.

Tra meno di un mese, il prossimo 21 luglio, arriverà nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti Natty Knocks, nuovissimo film horror con Robert Englund nei panni del protagonista e del quale è stato da poco diffuso online il primo trailer ufficiale.

Il trailer di Natty Knocks

Tutti gli appassionati di cinema horror sono entusiasti e allo stesso tempo impazienti di poter rivedere sul grande schermo Robert Englund, attore celebre per aver interpretato il ruolo dello spietato e terrificante serial killer Freddy Krueger nella saga cinematografica horror di culto di Nightmare.

Regista del film è Dwight H. Little. Oltre che a film come Halloween 4 – Il ritorno di Michael Myers, Anaconda e Tekken, lo statunitense classe 1956 ha lavorato a serie tv dall’enorme successo come Prison Break, X-Files e Bones.

In merito invece al cast, la stella assoluta è ovviamente Robert Englund. L’attore ha iniziato ad acquisire popolarità a livello mondiale con il primo storico Nightmare del 1984 diretto da Wes Craven, con il ruolo di Freddy Krueger interpretato per altri sei film fino a Nightmare – Nuovo incubo del 1994 diretto sempre da Craven.

Al fianco di Englund ci saranno altri due volti del cinema horror come Bill Moseley e Danielle Harris. La filmografia di Moseley è composta da un infinito numero di pellicole horror, tra cui Non aprite quella porta – Parte 2, La notte dei morti viventi, L’armata delle tenebre, La casa dei 1000 corpi, La casa del diavolo e Halloween – The Beginning. Stesso discorso vale per la Harris, apparsa in diversi film della saga di Halloween come Halloween 4, Halloween 5 – La vendetta di Michael Myers e Halloween – The Beginning.

Il resto del cast è composto infine da Charlotte Fountain-Jardim, Thomas Robie, Jason James Richter e Noen Perez.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale di Natty Knocks.

La trama di Natty Knocks

La trama di Natty Knocks, con la sceneggiatura opera di Benjamin Olson, è quella tipica di diversi altri film horror appartenenti al sottogenere slasher. Al centro della vicenda vi è una babysitter che si trova insieme ad un gruppo di bambini. Questi dovranno cercare di sopravvivere alla furia omicida di uno spietato serial killer di nome Abner Honeywell.

Emblematica e inquietante, tornando al trailer della pellicola diretta da Dwight H. Little, una frase che viene pronunciata dal personaggio interpretato da Robert Englund:

“Da dove credi che vengano le storie di fantasmi?“