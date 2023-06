Afire: il nuovo trailer del regista Petzold

E’ già Orso D’argento a Berlino il nuovo film di Christian Petzold. Recupera qui il trailer:

E’ stato presentato alla Berlinale 2023, ovvero il Festival del Cinema di Berlino, dove il nuovo film del regista Christian Petzold ha vinto l’Orso d’argento Grand premio alla giuria. Da anni infatti Christian Petzold è considerato come il regista tedesco più interessante e migliore che ci sia nel cinema contemporaneo, questo avvalorato dal fatto che i suoi film, alla Berlinale, siano sempre premiati.

A quest’ultima, Petzold ha proposto il suo nuovo capolavoro Afire, che arriverà prossimamente nelle sale Italiane distribuito da Wanted Pictures, un film di genere drammatico a metà tra una commedia romantica e un dramma esistenziale, che è un pò la firma del regista.

Infatti Christian Petzold non è estraneo a questa tipologia di film, ricordiamo sue pellicole come Undine- Un amore per sempre che pure vinse l’Orso d’Argento grazie all’attrice protagonista Paula Beer, che trattava il tema sentimentale come se fosse un thriller; ma anche La donna dello scrittore, sempre genere drammatico, sempre a tema sentimentale.

Trama e Cast

A Berlino il film ha ottenuto un ottimo riscontro sia da parte del pubblico che della critica. A parte Mauro Donzelli che ha commentato dicendo che: “La solidità di sentimenti o i legami fra i personaggi è così momentanea da far crollare l’ambizioso edificio su cui Pretzhold intesse la sua trama ‘drammatica’”.

Ma infine di cosa parla Afire? Il film parte come una commedia ma pian piano che ci si addentra negli eventi diventa sempre più un dramma. Infatti la pellicola parla di due amici che vanno in vacanza insieme nella casa di famiglia di uno di loro. La casa si trova vicinissimo alle spiagge del Mar Baltico, circondata da grandi foreste e il tutto si svolge durante un’estate calda e molto intensa. Uno dei due protagonisti, Felix, è davvero in vacanza mentre l’altro, Leon, dovrà lavorare.

Leon è uno scrittore, infatti, che cerca un posto tranquillo dove revisionare il manoscritto per il suo nuovo romanzo. Nella casa però i due trovano una ragazza che gli darà filo da torcere in quanto del tutto disinibita, casinara e libera, ospitata proprio dai genitori di Felix e che per Leon sarà frustrazione, turbamento e, come da manuale, amore. Tra i due infatti nascerà una tensione intensa e conflittuale che giungerà al suo culmine proprio quando la casa che li ospita inizierà ad essere minacciata da incendi sempre più frequenti. Nel cast Paula Beer, THomas Schubert e Langston Uibel.