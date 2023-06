High School Musical: il trailer della quarta stagione

Il trailer della quarta e ultima stagione della serie.

Uscito il trailer ufficiale della quarta e ultima stagione di High School Musical.

Il prossimo 9 agosto uscirà l’attesa nuova stagione di High School Musical. Come annunciato in via ufficiale dalla stessa Disney+, la quarta stagione della serie sarà allo stesso tempo anche l’ultima. Ecco di seguito il trailer ufficiale del progetto spin-off dei film che hanno lanciato la carriera di Zac Efron e di Vanessa Hudgens.

Il trailer della quarta stagione di High School Musical

Prodotti di punta della piattaforma streaming Disney+ sono ovviamente quelli legati agli universi della Marvel e di Star Wars. A distinguersi all’interno del catalogo è però anche High School Musical: The Musical – La serie, pronta a tornare dal prossimo 9 agosto con i suoi ultimissimi episodi.

A confermare tramite i social come questa quarta stagione sia l’ultima della serie è stato nello specifico lo showrunner Tim Federle:

“Questa serie è stata sempre incentrata sulla ricerca di una famiglia e sulla voglia di fare qualcosa che ami con le persone che ami. Non vedo l’ora che la nostra nutrita schiera di fan guardi questo straordinario cast alla sua ultima prova. Questa sarà la nostra ultima stagione“.

Ecco qui di seguito il teaser trailer ufficiale della quarta stagione di High School Musical.

La trama della quarta stagione

Il trailer della nuova stagione di High School Musical ha svelato alcuni dettagli su cosa potersi aspettare dalle vicende che vedono protagonisti i Wildcats.

I personaggi di Ricky e di Gina si stanno godendo le fasi iniziali della loro storia. A rovinare i piani relativi alle riprese del musical High School Musical 3: Senior Year arriva però l’annuncio da parte del preside Gutierrez del progetto High School Musical 4: The Reunion.

Così, vi sarà il ritorno di personaggi dei film, come quelli interpretati da Corbin Bleu, Monique Coleman, Bart Johnson, Lucas Grabeel, Alyson Reed e Kaycee Stroh.

Il cast della nuova stagione di High School Musical

Per quanto riguarda il cast della quarta stagione di High School Musical: The Musical – La serie, Corbin Bleu, Monique Coleman, Bart Johnson e tutti gli altri menzionati poco sopra interpreteranno sé stessi. Inoltre non mancheranno anche altre new entry nella parte delle guest star, ovvero Kylie Cantrall, Caitlin Reilly, Matthew Sato e Vasthy Mompoint.

I protagonisti principali, insieme a Julia Lester, Daria Reneé, Kate Reinders, Frankie Rodriguez e Liamani Segura, saranno però ancora Joshua Bassett e Sofia Wylie, che interpretano rispettivamente i personaggi di Ricky e di Gina.