Ilary Blasi litiga in camerino con la truccatrice | Ecco cosa è successo

La conduttrice dell’Isola dei famosi ha postato sui suoi social un momento di tensione in camerino. Ecco cosa è successo.

Si è appena conclusa al diciassettesima edizione del reality show più seguito e più longevo di Canale 5, L’Isola dei famosi, in cui un gruppo di concorrenti appartenenti al mondo dello spettacolo devono riuscire a sopravvivere in un’isola deserta senza alcun comfort, cibo e acqua.

Quest’edizione ha eletto come vincitore lo speaker radiofonico Marco Mazzoli, che aveva accettato di partecipare insieme al suo collega di Lo Zoo di 105, Paolo Noise, ma subito sono emerse anche molte dinamiche del gruppo, spuntando anche qualche polemica varia. Intanto molto emoziante il discorso che il vincitore ha dedicato a Chico Forti dicendo: “Devo ringraziare l’uomo che ha creduto in me dal giorno 1: Celeste, il capo degli autori che è una persona a cui devo molto. Poi una persona che si chiama Chico Forti che era dentro di me quando non ce la facevo più e io pensavo come fai che Chico è in carcere ingiustamente e non ha ancora una data d’uscita”.



A gestire quest’edizione anche quest’anno, ovviamente, c’è l’impeccabile Ilary Blasi che in ogni episodio si è presentata bellissima e piena di stile, merito dell’enturage da camerino con cui la conduttrice collabora da anni. Tale clima di amicizia e di conoscenze e soprattutto le dinamiche che succedono nel dieto le quinte in studio, la conduttrice e presentatrice Ilary Blasi ha voluto mostrarcelo in un divertente video postato sui suoi social. Ecco cosa è successo.

La truccatrice litiga con Ilary Blasi

Nel video è proprio una delle collaboratrici della conduttrice che scrive nelle storie: “Noi in camerino ci rifiutiamo di preparare Ilary Blasi” e si vedono le immagini della truccatrice e della parrucchiera occupate a scattarsi dei selfie.

Intato in sottofondo la povera Ilary che grida: “Ma me la fai la base o no”. Lo scherzo continua e intanto sia la truccatrice che l’hairstylist rispondono di aspettare perché sono impegnate a fare un video. A quel punto, Ilary inizia a gridarle contro, inconsapevole dello scherzo tanto che ad un certo punto, poiché le due continuavano impunemente, Ilary Blasi le sgrida dicendo: “A me non me ne frega un c**o”. Ovviamente si è trattato di un siparietto divertente: a quel punto le due non hanno potuto ignorarla più e hanno spiegato la situazione dicendo che fosse uno scherzo.

Divertita, la stessa Ilary Blasi ha ripostato il video nelle sue Instagram Stories tra tante risate bonarie da ambo le parti.