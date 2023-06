Il matrimonio di Chiara Nasti e Matteo Zaccagni: le foto

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno puntato al lusso più sfrenato per il loro matrimonio in grande. Scopri perché!

Chiara Nasti, l’influencer napoletana e il centrocampista della squadra calcistica della Lazio, Mattia Zaccagni si sono sposati…e in grande. Infatti, i genitori del piccolo Thiago sono convolati a nozze nella Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, la chiesa più gettonata a Roma in fatto di matrimoni perché sorge proprio sul colle del Campidoglio, con un’ampia scalinata proprio come se si salisse al cielo, molto suggestiva e soprattutto instagrammabile.

Inoltre la Basilica di Santa Maria è stata anche la stessa chiesa che ha ospitato lo scenario di nozze del calciatore Francesco Totti e della conduttrice Ilary Blasi nel 2005: speriamo che a Chiara Nasti e a Mattia Zaccagni porti più fortuna. Tra gli invitati presenti, molti dei compagni di squadra di Zaccagni come Ciro Immobile, il capitano della squadra, in compagnia della mogli, Nicolò Casale, Danilo Cataldi, Alessio Romagnoli e non solo.

Ospiti dello sposo infatti anche colleghi di altre squadre come Matteo Pessina e Christian Maggio, nonché il campione olimpico Marcel Jacobs in compagnia della ragazza. A fare da testimoni invece la sorella della sposa, Angela, un ex tronista del programma Uomini e Donne, e una coppia di amici storici.

I festeggiamenti

I festeggiamenti invece si sono spostati in Villa Miani, dove Chiara è arrivata con un primo cambio d’abito. Per la cerimonia infatti, Chiara Nasti ha sfoggiato un abito bianco candido di Monique Lhuillier, sfidando l’afa Romana di questo periodo con un capo lungo dalla gonna ampia, un lunghissimo velo e un corpetto accollato ricamato e a maniche lunghe. Davvero coraggiosa.

Per il ricevimento invece, cambio d’abito necessario: infatti il l’influencer partenopea ha optato per un modello più sexy a sirena firmato dal brand Luxury Berta con un’ampia coda e un bustino molto scollato. Una mise che sa di casual, di notti ad Ibiza e perline intrecciate sul macraé. I guantini bianchi in pizzo, un vezzo che ammicca allo sposo, ricordando una giarrettiera. Davvero molto sensuale e molto ben pesato il contrasto.

Al taglio della torta, terzo e ultimo cambio d’abito, sfoggiato per il momento più importante. Nasti ha scelto un modello più contemporaneo dal bustino strutturato e con stecche e coppe ben evidenziate. Gonna invece modello saron e guanti lunghi. Insomma il giorno più bello ma anche il più costoso.