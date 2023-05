Federico Fashion Style sconvolge tutti | Ha confessato

Il noto parrucchiere dei vip Federico Fashion Style ha sconvolto tutti con una confessione sui social. Ecco cosa ha rivelato.

Federico Fashion Style – nome d’arte di Federico Lauri – è sempre sulla bocca di tutti e continua a far parlare di sé anche al di fuori della sua vita professionale. Oggi è noto soprattutto grazie al suo programma televisivo – Il salone delle meraviglie – e con il tempo è diventato un parrucchiere molto famoso, tanto che viene richiesto regolarmente da numerosi vip. Si è specializzato nei tagli femminili, per questo potrebbe essere considerato la controparte di Davide Greco, considerato il barbiere di fiducia di numerosi uomini del mondo dello spettacolo.

Il parrucchiere di Real Time fa spesso parlare di sé non solo per il suo lavoro – non si può ignorare che in passato ha ricevuto numerose critiche dalle sue ex clienti, che hanno dichiarato di essere state trattate male o che comunque il risultato finale non le ha soddisfatte – ma anche per la sua vita privata.

Dopo essere stato legato a lungo all’ex moglie Letizia – dalla quale ha anche avuto una figlia – negli ultimi mesi ha fatto coming out, dichiarando di essere omosessuale.

Federico Fashion Style, lo sfogo e la confessione sui social

Federico Fashion Style non ha mai nascosto di avere avuto una vita in parte complicata, ma non si può negare che negli ultimi anni abbia ottenuto dei grandi successi, dal punto di vista professionale e privato. In particolare, negli ultimi mesi si è parlato molto prima della nascita della figlia, poi della separazione con la compagna. La storia tra i due era durata ben diciassette anni.

Dopo la separazione, il parrucchiere ha voluto fare coming out e ha rivelato al mondo, durante un’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo, la propria omosessualità. Senza dubbio è stata una liberazione per lui, ma da quello che ha riportato dai social l’ultimo periodo non è stato affatto semplice, tanto che non si ritrovava a sorridere da lungo tempo.

Per fortuna questo periodo sembra essere finito – o almeno sta migliorando – e perciò ha pubblicato su Instagram una bella foto sorridente insieme ai genitori. “Era tanto che non sorridevo più, ho ricominciato a farlo, ma stavolta solo con persone che non ti tradiranno mai , che non ti pugnaleranno mai alle spalle e che non ti faranno mai il doppio gioco per interessi! La mia famiglia, il mio unico rifugio. Mamma & Papà“. Un bellissimo ritratto di famiglia.