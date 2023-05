Federico Fashion Style si sfoga dall’ospedale: “Siamo esseri umani”

Il parrucchiere dei vip Federico Fashion Style è stato ricoverato in ospedale dopo una crisi nervosa. Al centro di tutto ci sarebbe l’ex moglie Letizia Porcu.

Federico Fashion Style è tornato al centro della ribalta poche ore fa, quando ha postato alcune stories su Instagram mentre era ricoverato in ospedale. Il parrucchiere dei vip, infatti, ha scattato una foto inquadrando la flebo attaccata al braccio, corredata di una lungo sfogo in cui spiegava di trovarsi in una situazione molto stressante.

Certamente, il personaggio è uno dei più noti nel mondo dello spettacolo. Oggi lavora in tutta Italia – prevalentemente a Roma e a Milano – e soprattutto con i protagonisti televisivi. Grazie al suo show di Real Time Il salone delle meraviglie, è diventato famosissimo e oggi è considerato il parrucchiere ufficiale dei vip.

Oltre che per il proprio lavoro, è noto anche per la sua vita sentimentale. Dopo tanti anni insieme alla storica compagna Letizia Porcu, solo pochi mesi fa ha fatto coming out, rivelando di essere omosessuale. La coppia si è separata, ma la situazione sembra essere molto stressante.

Federico Fashion Style, “Siamo esseri umani”

Poche ore fa Federico Fashion Style ha pubblicato su Instagram alcune stories da un ospedale romano, accompagnate da queste frasi: “Siamo esseri umani e a tutto c’è un limite! Posso accettare tutto, ma alcune accuse gravi e inaccettabili solo a scopo di soldi non riesco ad affrontarle! Sto bene, tranquilli. E’ solo un crollo, ma i crolli fanno più forti le persone“.

Oggi Federico Lauri è stato dimesso ed è tornato alla vita di tutti i giorni. Ancora non ha rivelato apertamente che cosa gli è successo, ma al centro di tutto sembrerebbe esserci la sua ex moglie Letizia Porcu. I due, infatti, starebbero affrontando una separazione molto delicata e difficile, e sembra che la donna starebbe cercando di tenere la figlia lontana da lui.

Come rivelato dall’artista, l’ex compagna avrebbe chiesto ben diecimila euro al mese per il mantenimento della piccola. Appena tornato sui social, ha ringraziato i fan per il supporto, promettendo di raccontare tutto a tempo debito. “Quando leggerete e vi racconterò rimarrete veramente scioccati di cosa è veramente capace di fare l’essere umano pur di… guadagnare. Tempo al tempo, come dicevano i vecchi nostri nonni, i nostri vecchi parenti alla lontana… Adesso, ragazzi, super operativi!“. Insomma, per il momento il parrucchiere non è pronto a raccontare la storia, ma certamente è qualcosa di grave.