Blue Beetle sarà il primo personaggio della nuova fase DC | Tutti i dettagli

Il regista della trilogia I Guardiani della Galassia ha rivelato che il primo personaggio del nuovo universo DC sarà Blue Beetle. Ecco i dettagli.

L’accoppiata che mai avremmo immaginato sta per rivelarsi in tutto il suo splendore: il regista James Gun fautore della trilogia Marvel più amata, I Guardiani della Galassia, cercherà di far risorgere dalle ceneri del vecchio DCEU, la DC Universe con un nuovo film previsto nelle sale il prossimo 17 agosto.

A rivelarcelo è lo stesso Gunn che dopo l’ultimo film del franchise dei Guardiani è tornato all’attacco ma questa volta per la concorrenza: il primo personaggio della sua personale visione dell’universo DC sarà Blue Beetle.

Il regista infatti ospite nel podcast del suo collega e amico, Micheal Rosenbaum, è tornato a parlare del suo prossimo cinecomic in uscita, incentrato sul primo supereroe di origine latinoamericana, Jamie Reyes che nel film lo vedrà interpretare l’attore Xolo Mariduena, uno dei protagonisti anche della serie tv Cobra Kai e Parenthood.

L’intervista a James Gunn

Intervistato nel podcast di Michael Rosenbaum, il regista James Gunn ha parlato in anteprima del prossimo progetto che lo vede coinvolto con la DC Universe: Blue Beetle.

Il regista e co-CEO dei DC Studios ha affermato che il supereroe sarà il primo personaggio a debuttare nel suo progetto per rinnovare la DC Universe, che ormai arranca sotto i continui colpi di Marvel: “Il primo personaggio del DCU è sicuramente Blue Beetle mentre il primo lungometraggio interamente realizzato dalla nuova direzione sarà Superman“. Infatti come ha ricordato lo stesso regista durante l’intervista, il nuovo DCU, oltre ad avere una nuova sigla (quella vecchia infatti, oltre a rispecchiare la vecchia amministrazione), prenderà il volo con un progetto dedicato interamente al pilastro della DC Universe: Superman, il padre di tutte le file di supereroi. Diretto e sceneggiato dallo stesso James Gunn, il film è atteso nelle sale l’11 luglio 2025. In questo momento invece sono in corso i casting per i protagonisti del film e intanto in rete possiamo trovare speculazioni varie su chi potrebbe prendere il posto di Clark Kent e Lois Lane.

Mentre aspettiamo però, il 17 agosto prossimo potremmo vedere al cinema il progetto in solitaria di Gunn: Blue Beetle. La trama ufficiale recita: “Il neolaureato bJaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro, solo per scoprire che la casa non proprio come l’aveva lasciata. Mentre cerca di trovare il suo scopo nel mondo, il destino intervisene quando Jaime si ritrova inaspettatamente in possesso di un’antica reliquia della biotecnologia aliena: lo Scarabeo.”

“Quando lo scarabeo scegli improvvisamente Jaime come suo ospite simbiotico, gli viene conferita un’incredibile armatura dotata di poteri straordinari e imprevedibili, che cambia per sempre il suo destino facendolo diventare il supereroe Blue Beetle. “