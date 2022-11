Per Luca Guadagnino un altro horror: il remake de “La Mummia” sempre più vicino

Il regista italiano Luca Guadagnino in un’ intervista ha confessato che vorrebbe lavorare con un nuovo film su La Mummia, in una veste di remake originale e nuova.

Di fama internazionale, il regista italiano Luca Guadagnino, amato in tutto il mondo, è un vulcano e ed è già all’opera nel suo prossimo lavoro. Fonti raccontano che potrebbe essere horror il prossimo film, appartenente ad un grande caposaldo della cinematografia di genere: La Mummia. Una notizia che lascia tutti sorpresi e contenti dei rumors, soprattutto alla luce delle dichiarazioni in cui l’artista aveva fatto intendere un suo allontanamento dal genere horror.

Da quel che sembra il remake del film sarà totalmente diverso dalla saga di Stephen Sommers, degli anni 2000, e dal revival con Tom Cruise del 2017.

Il nuovo horror di Luca Guadagnino

In una intervista sul Collider il giornalista ha chiesto al regista Guadagnino quale film horror avrebbe voluto girare. Dopo un ghigno, la risposta è stata evidente: vuole “resuscitare La Mummia”. La saga, resa celebre negli anni 2000, affascina Luca Guadagnino per la sua potenza in chiave interpretativa. Il cineasta ha detto che la mummia: “È un corpo putrefatto avvolto da bende marcite, nel quale ciò che c’è dentro è [tanto] interessante quanto ciò che è fuori”. L’idea del regista è quella di impostare il nuovo remake in forma poket e che si allontana dalle pompose interpretazioni hollywoodiane. Del film, dice: “piccolo, ma molto profondo e molto spaventoso”. Da queste parole è abbastanza chiaro che il riferimento principale sarebbe insomma la prima mummia cinematografica, quella apparsa al cinema nel capolavoro del 1932 e in cui il mostro era interpretato dal leggendario Boris Karloff. Dopo la saga di Stephen Sommers, protagonista il grande Brendan Fraser, l‘ idea è quella di donare al caposaldo dell’ horror una nuova veste. Ricordiamo che quando si tratta di remake di film passati, Luca Guadagnino è in prima linea: è stato tra i pochi a girare “Suspiria” di Dario Argento, con una approvazione grande da tutti gli esperti.

Al cinema dal 23 novembre con “Bones And All”

Acclamato da tutti gli addetti ai lavori del Cinema di Venezia, Luca Guadagnino tornerà sul grande schermo con Bones and All dal 23 novembre, film sull’amore cannibale con l’immenso Timothée Chalamet e la grandissima Taylor Russell.

Il film era in concorso alla 79°esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e ha vinto il Leone d’Argento per la Regia. Alla protagonista Taylor Russell è andato il Premio Marcello Mastroianni per la Migliore attrice emergente. Guarda il trailer!