Il finale di ‘Manifest’ potrebbe ispirare un futuro spin-off | Scopri perché

Arriva il finale di stagione ma due eventi principali della serie potrebbero far si che Manifest necessiti di uno spin off. Ecco perché.

Manifest, serie tv in onda su Netflix, segue i passeggeri del volo 828 mentre il loro aereo scompare misteriosamente per cinque anni e mezzo prima di atterrare come se non fosse mai passato del tempo.

Così, i passeggeri entrano in un mondo che, per la maggior parte, si è allontanato da loro, sebbene quello sia solo l’inizio del loro viaggio.

Nella quarta e ultima stagione, dopo che Zeke, interpretato da Matt Long, si è sacrificato per Cal, Ty Doran, Ben , Michaela, Saanvi, Olive e Cal devono fare tutto ciò che è in loro potere per seguire le chiamate e mantenere a galla la scialuppa di salvataggio. Ovviamente, le cosevengono complicate dalla malvagia Angelina, che nella serie viene interpretata da Holly Taylor, e da pochi altri passeggeri selezionati che però non riescono a capire il significato dietro tutto ciò che hanno passato e potrebbero potenzialmente provocare la fine del mondo.

Nel finale della serie, quando arriva la data della loro morte, Manifest prende un percorso che è sia previsto che inaspettato. In quanto tale, sebbene il volo dei passeggeri possa essere atterrato in sicurezza, almeno per la maggior parte di loro, nel 2013, il finale della serie lascia un grande potenziale per uno spin-off. Ecco perché.

Il finale della serie

Quando il volo 828 è atterrato nel Queens nel 2013, subito è saltata fuori una domanda per chi ancora non era a conoscenza dell’accaduto: come sono scomparsi 11 passeggeri senza lasciare traccia?

Il padre di Angelina lo chiede con rabbia in sottofondo mentre i sopravvissuti iniziano le loro nuove vecchie vite. Proprio come nell’episodio pilota, Vance e il suo team NSA si presentano per iniziare una nuova indagine sul volo 828. Drea e Jared, entrambi senza alcun ricordo delle loro vite precedenti, iniziano a partecipare a questa indagine.

Ma intanto, dato che il loro volo diventerà comunque degno di nota, come possono i passeggeri tornare comodamente alle loro vite con l’assalto dei media che sicuramente riceveranno? Possiamo solo presumere che questi personaggi vivranno per sempre felici e contenti ma siamo ancora rimasti senza troppe chiusure della loro storia su come possano vivere felici e contenti pur continuando a osservare ogni loro mossa e i teorici della cospirazione ossessionati da loro. Come menziona Michaela con la sua voce fuori campo nel finale, le persone chiamano tutto questo episodio una “illusione di massa“, il che significa chiaramente che i passeggeri dicano la loro verità.

Inoltre, il più grande catalizzatore per uno spin-off di Manifest, e la più grande domanda rimasta, viene da una scena cancellata che è stata rilasciata dopo che gli episodi finali sono stati lanciati su Netflix. La scena vede Vance a bordo del volo 828 nel 2013 con un paio di altri investigatori e Co- Il pilota Amuta.