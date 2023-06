Superman & Lois: show rinnovato per una quarta stagione

Ufficiale la scelta di proseguire con la serie.

La serie Superman & Lois andrà ufficialmente avanti anche per una quarta stagione. La notizia più attesa da parte dei fan è finalmente arrivata. Superman & Lois, serie ideata da Greg Berlanti e da Todd Helbing e trasmessa sul canale The CW, andrà ufficialmente avanti anche per una quarta stagione. Ad annunciarlo è stata la stessa CW Television Network, anche se per la sua prosecuzione l’intero show dovrebbe andare incontro ad alcuni cambiamenti.

La nuova stagione di Superman & Lois

La prosecuzione di Superman & Lois, per la preoccupazione di tutti i fan che hanno apprezzato le prime stagioni sella serie, sembrava fino a qualche giorno fa tutt’altro che scontata. Alla fine, però, la conferma della quarta stagione è per fortuna arrivata, per cui sarà ancora possibile assistere alle vicende ambientate nel mondo DC.

Secondo alcune prime indiscrezioni, la nuovissima stagione dovrebbe essere composta da dieci episodi e potrebbe essere costretta tra l’altro a fare affidamento ad un budget estremamente ridotto rispetto a quello che era stato stanziato per le precedenti stagioni. Un fattore, questo, che potrebbe avere una certa influenza per quanto riguarda le scelte relative al cast. Nonostante ciò, la soddisfazione da parte della CW per l’ufficialità della quarta stagione è tanta, come si può intuire dalle seguenti dichiarazioni:

“Siamo entusiasti di riportare All American: Homecoming e Superman & Lois a The CW. Queste serie sono due delle nostre più forti interpretazioni sulle nostre piattaforme lineari e digitali, con alcune delle fanbase più appassionate di tutta la televisione. Siamo grati ai nostri partner di Warner Bros Television e Berlanti Productions per la loro continua collaborazione e non vediamo l’ora di iniziare le nuove stagioni“.

Le precedenti stagioni di Superman & Lois

Grazie alle sue prime tre stagioni, Superman & Lois è riuscita a guadagnarsi un’enorme schiera di fan. Ambientazione della serie consiste nel cosiddetto Arrowverse, e lo show, che costituisce una sorta di spin-off della serie Supergirl, è stata trasmessa per la prima volta su CW il 23 febbraio del 2021.

Per quanto riguarda la trama, la storia dell’intera serie si basa ovviamente sui fumetti della DC Comics di Superman scritti da Jerry Siegel e Joe Shuster ed è incentrata in gran parte sulla storia d’amore tra Clark Kent e Lois Lane, che sono interpretati rispettivamente da Tyler Hoechlin e da Elizabeth Tulloch. Nello specifico, il tutto ha inizio dal matrimonio tra i due protagonisti, che una volta sposati decidono di fare ritorno a Smallville insieme ai figli Jonathan e Jordan.