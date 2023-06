Bebe Rexha è stata ferita da un fan durante un concerto | Portata in ospedale

La cantante Bebe Rexha è stata aggredita da un uomo durante un concerto. Subito è stata portata in ospedale, dove le sono stati applicati diversi punti.

La sera del 18 giugno, Bebe Rexha si stava esibendo a New York, come tappa programmata del suo tour Best Fun Night of My Life. Il concerto stava andando bene, ma verso la sua conclusione qualcosa è andato storto: uno spettatore ha lanciato il proprio cellulare contro il viso della cantante, centrandolo in pieno. La giovane è stata immediatamente trasportata in ospedale.

La pop star è molto famosa, a livello americano e mondiale. Classe 1989, è attiva nel campo discografico dal 2010 e ormai conta tre album pubblicati e migliaia di copie vendute. In particolare, è nata come cantautrice e ha scritto brani per artisti importantissimi come Eminem e Rihanna, ma ha avuto successo anche come interprete. Tra le sue canzoni più famose ci sono In The Name of Love, Meant To Be. Nata a New York, ma ha origini albanesi: “bebe” in albanese significa “ape” e lo ha scelto da adolescente. Il suo vero nome è Bleta.

In queste settimane, la cantante sta partecipando al tour, ma ha avuto un incidente durante l’ultimo concerto, quando qualcuno dal pubblico le ha scagliato addosso un cellulare che l’ha colpita in pieno viso.

Bebe Rexha, l’aggressione al concerto e i punti di sutura

Verso la fine del suo ultimo concerto, Bebe Rexha è stata colpita al volto da un cellulare, lanciato da uno spettatore in mezzo al pubblico. La cantante è caduta a terra e poco dopo un’ambulanza l’ha portata in ospedale. Qui è stata soccorsa e ha ricevuto tre punti di sutura sulla fronte, come raccontato dalla madre e riportato su Twitter.

Bebe Rexha’s mother reveals that she had to get three stitches after someone in the audience threw a phone at her head during her concert. pic.twitter.com/6QjnlaIM5d — Pop Base (@PopBase) June 19, 2023

La pop star adesso sta bene, ma certamente si è spaventata. Grazie ai numerosi video girati dai fan, sembra che sia stato possibile anche individuare l’aggressore, anche se al momento non sappiamo come si sia evoluta la situazione. Non si sa, infatti, perché questa persona abbia agito in questo modo, se sia trattata di un’aggressione volontaria o semplicemente di un incidente.

L’artista non ha dichiarato se riprenderà il tour. Negli ultimi giorni, aveva attirato molto l’attenzione su di sé quando aveva dichiarato di non considerarsi eterosessuale, anche se al momento ha una relazione con un uomo. “Quello che credo dei sentimenti è questo: è una sorta di scala. Ci sono mille sfumature diverse. […] Se mi sono innamorata di una donna? Sì certo che è successo. Ma in questo momento, ho una relazione con un ragazzo“.