Eminem è entrato nella Rock & Roll Hall of Fame

Il grande rapper di Detroit, Eminem, su cui quasi nessuno della sua etichetta avrebbe mai scommesso all’inizio, ha dato una bella lezione ai mal pensanti, entrando con onore nella Rock & Roll Hall of Fame.

Il 5 novembre si è tenuta la 37° cerimonia annuale presso il Microsoft Theater di Los Angeles della Rock & Roll Hall of Fame. Anche quest’anno sono spiccato grandi nomi nella lista dei vincitori, Duran Duran, Dolly Parton, Pat Benatar & Neil Giraldo, Eurythmics, Lionel Richie e Carly Simon.

Tra questi grandi artisti anche un’altra celebre star ha preso posto tra i “Big”, stiamo parlando del rapper Eminem. Il cantante, è apparso fin da subito molto onorato e visibilmente commosso e nel suo discorso di quasi 3 minuti ha ringraziato quasi 100 persone per averlo ispirato durante la sua carriera.

Eminem: da aiuto cuoco a rapper di successo

Marshall Mathers III, in arte Eminem è nato nel 1972 e ha passato tutta la sua infanzia a Detroit. Non ha avuto una vita facile, la sua adolescenza è stata caratterizzata da risse, povertà ed emarginazione. Ha fatto lavori di genere diverso per mantenere lui e sua madre, in quanto il padre li ha abbandonati alla sua nascita. Tutta la rabbia che ha sempre provato, nonché i momenti più importanti e se vogliamo più devastanti della sua vita, il giovane Eminem li ha sempre rivalutati a suo modo.

Scriveva tutto quello che sentiva nelle sue canzoni e fu proprio questo che lo aiutò a diventare il rapper che tutti quanti conosciamo. Nel 1997 il celebre rapper e produttore Dr. Dre, non appena sentì un suo demo, lo volle subito nella sua casa discografica, la Aftermath. Nonostante le critiche ricevute in quanto in pochi volevano investire su un “rapper bianco con la voce da nero” come gli hanno più e più volte riferito, Eminem non ha deluso Dr. Dre, il quale gli diede la sua totale fiducia.

Il discorso di Eminem alla celebrazione

Eminem durante la celebrazione della Rock & Roll Hall of Fame ha preso la parola ringraziando per questo riconoscimento e ha parlato a ruota libera su quello che è stata la sua vita prima della nascita della figlia Hailie, dove stava per morire per overdose, in seguito, fortunatamente ha riacquistato il lume della ragione.

Vediamone insieme un estratto:

“…mi rendo conto che è un onore per me essere qui stasera, e che privilegio è fare la musica che amo, la musica che in pratica mi ha salvato la vita. Probabilmente non dovrei essere davvero qui stasera per un paio di motivi. Prima di tutto sono un rapper, e questa è la Rock and Roll Hall of Fame. E ci sono solo pochi di noi in questo momento che sono già stati inseriti, siamo in pochi.

In secondo luogo, sono quasi morto per un’overdose nel 2007, e questo è stato davvero uno schifo. Hailie, tappati le orecchie: all’epoca pensavo che le droghe fossero deliziose, ma alla fine ho rovinato tutto. Dannazione. Ok Hailie. Sono così onorato e sono così grato di essere persino in grado di essere quassù a fare musica hip hop, amico, perché la amo così tanto…”.