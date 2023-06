Barbie: il curioso problema della vernice rosa

Il curioso imprevisto legato al set del film in uscita il prossimo mese.

La costruzione del set del film Barbie ha dovuto avere a che fare con il problema della vernice rosa. Tra poco più di mese, per la precisione il 20 luglio, arriverà nelle sale cinematografiche italiane l’attesissimo Barbie, film di Greta Gerwig incentrato sulla celeberrima bambola con Margot Robbie affiancata da Ryan Gosling nei panni dell’attrice protagonista.

Barbie nei cinema il prossimo luglio

Il 20 di luglio le sale cinematografiche sono pronte a tingersi di rosa grazie all’uscita di Barbie, film incentrato come ampiamente prevedibile già dal titolo sulla bambola più iconica e famosa di sempre. Si tratta di una pellicola estremamente attesa anche grazie ai precedenti lavori della Gerwig, reduce negli anni passati dalla direzione di di altri film molto interessanti come Lady Bird del 2017 e Piccole Donne del 2019.

In aggiunta a ciò, un cast stellare guidato come detto da Ryan Gosling e Margot Robbie. Gosling, prima di questo ruolo (interpreterà Ken), ha recitato negli ultimi anni in The Gray Man dei fratelli Russo del 2022, First Man – Il primo uomo di Damien Chazelle del 2018 e soprattutto Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve del 2017. Margot Robbie, lanciata definitivamente da Wolf of Wall Street di Martin Scorsese nel 2013, è invece reduce, oltre che dal secondo convincente Suicide Squad nelle vesti di Harley Quinn, da Amsterdam di David O. Russell del 2022 e da Babylon di Damien Chazelle sempre del 2022.

Al centro della storia vi sarà una Barbie che si ritroverà catapultata fuori da Barbieland e all’interno del mondo reale, un imprevisto che rappresenterà in realtà un’occasione per conoscere più a fondo sé stessa e le sue origini.

Barbie e l’imprevisto della vernice rosa

Tra le caratteristiche che ovviamente risalteranno maggiormente all’interno di questo Barbie ci sarà inevitabilmente la scenografia. Al riguardo, si ritorna al curioso problema menzionato poco sopra, ovvero quello della vernice rosa.

Per costruire e mettere su l’intero set si è infatti dovuto fare ricorso ad un’enorme quantità di vernice, come rivelato direttamente nel corso di un’intervista rilasciata ad Architectural Digest dalle scenografe Sarah Greenwood e Katie Spencer. Il duo ha dichiarato di aver tratto ispirazione in particolare da Palm Springs e che molti elementi presenti sul set sono stai ricreati manualmente senza l’ausilio della CGI. Queste le parole della Greenwood e della Spencer anche in merito alla vernice rosa:

“Il rosa doveva essere brillante e tutto doveva essere esagerato. Volevamo rendere chiaro cosa ci avesse fatto amare Barbie quando eravamo ragazzine. Tutto doveva essere tattile, perché i giocattoli sono innanzitutto cose che tocchiamo“. Infine una battuta della Greenwood sempre sul tema della vernice: “Il mondo ha finito il rosa“.