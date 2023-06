One Piece: il trailer della serie live-action

Svelato il trailer ufficiale della serie live-action.

One Piece è la serie live-action tratta dal noto manga: ecco il trailer ufficiale.

Dopo numerosi anni di attesa, è ormai giunto finalmente il momento della serie live-action di One Piece. Il progetto era venuto fuori già a partire dal lontanissimo 2017, ma la difficoltà nel rendere in maniera convincente i personaggi e la storia che appaiono nel celebre manga hanno tenuto bloccati per diverso tempo i lavori. Ora, però, ci siamo, e a testimoniarlo è l’uscita del trailer ufficiale.

Il trailer di One Piece

One Piece è la nuova serie live-action di Netflix, e sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal prossimo 31 di agosto. Per poter ammirare in una veste del tutto inedita le avventure di Cappello di paglia e della sua scalmanata ciurma non resta dunque che attendere poco più di due mesi.

Nel frattempo, i fan hanno potuto avere un primo assaggio della serie grazie al recentissimo trailer. Quest’ultimo ci mostra il protagonista, un ragazzo di nome Monkey D. Rufy il cui corpo sembra praticamente essere fatto di gomma, solcare i mari a bordo della sua nave e in compagnia della sua ciurma allo scopo di scoprire l’ambito tesoro di One Piece. Queste le parole pronunciate dal protagonista all’interno della clip:

“Sin da bambino il mare mi ha chiamato, quindi ora intendo seguire i miei sogni. Sarò il Re dei pirati. Tutto ciò che mi serve è una ciurma leale“.

Ecco di seguito il trailer del live-action di One Piece.

Il cast della serie

Per quanto riguarda il cast di One Piece, il protagonista viene interpretato da Inaki Godoy. In merito invece agli altri membri della ciurma, nei panni dei personaggi di Zoro e Nami ci sono rispettivamente Mackenyu ed Emily Rudd. Jacob Romero Gibson interpreta Usopp, mentre nel ruolo di Sanji vi è Taz Skylar.

La trama di One Piece

Celeberrimo manga scritto e disegnato da Eichiro Oda poi diventato anche un anime di enorme successo, One Piece è la storia di un ragazzo il cui corpo assume le proprietà della gomma in seguito al casuale ingerimento di uno dei frutti del diavolo.

Dopo aver reclutato una ciurma, Rufy decide di abbandonare il suo villaggio e di iniziare a solcare i sette mari in cerca del tesoro di One Piece allo scopo di coronare il sogno di diventare Re dei pirati. Da qui le numerose peripezie che vedono protagonisti il gruppo di pirati, che nel corso delle loro avventure dovranno scontrarsi e confrontarsi con un infinito numero di pericolosi nemici.