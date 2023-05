La coppia di Uomini e Donne è ufficialmente “scoppiata” e c’è chi già festeggia

Caos a Uomini e Donne, il dating di Maria De Filippi questa volta ha “toppato” e la coppia che si era formata, dopo poche settimane è già “scoppiata”. Se i followers sono disperati per la notizia appresa, c’è chi già sta festeggiando.

Purtroppo Maria De Filippi, con il suo Uomini e Donne, ci prova a vestirsi da Cupido, ma molte volte purtroppo le sue frecce colpiscono i cuori sbagliati. È il caso della coppia che aveva festeggiato da poco la trovata sintonia, purtroppo il loro amore è già finito e i due si sono ufficialmente lasciati.

La notizia della coppia che “scoppia” dopo solo qualche settimana l’uscita da Uomini e Donne è sulla bocca di tutti, non è passato inosservato quel commento abbastanza “acidello” rilasciato da una dama che ci aveva visto lungo. Se i fan piangono, la donna festeggia. Ecco di chi stiamo parlando.

Anima gemella? No grazie.

In queste ore ha fatto scalpore la notizia della rottura tra il tronista e la corteggiatrice di Uomini e Donne, Carlo Alberto Mancini e Nicole Santinelli. Purtroppo, a poche settimane da quella scelta che aveva fatto uscire i due dal dating della De Filippi, in veste di coppia, i due hanno capito abbastanza velocemente di non essere fatti per niente l’uno per l’altra.

Di parole ne sono state dette tante da entrambi sulle motivazioni della rottura, per non parlare dell’opinione molto contrariata dei followers a questa situazione, ma alla fine come si dice “tra moglie e marito non mettere il dito”. Ad ogni modo se Mancini ha cercato di essere un gentiluomo (apparenza o no non si sa) dicendo: “…È stata una signora, le vorrò sempre un bene immenso perché con lei ho vissuto momenti indimenticabili, una persona speciale. Ho apprezzato questa sua onestà, non attaccatela, non ha fatto nulla di male, è stata diretta e mi ha rispettato…”.

La Santinelli leggermente contrariata dall’essere stata anticipata con la dichiarazione social ha avuto parole meno gratificanti verso il suo ex: “Sinceramente ieri, dopo un momento così difficile per me, neanche dopo 30 minuti che ci eravamo lasciati, io non mi sono sentita di esternare il tutto a voi…Anche se sono stata io prendere questa decisione l’ho fatto per tutti e due, perché nel modo in cui vedo l’amore nessuno dovrebbe mai cambiare la propria essenza per qualcun altro…”.

Chi piange e chi brinda

Dopo la notizia della rottura della coppia di Uomini e Donne, composta da Carlo Alberto Mancini e Nicole Santinelli, molti followers ci sono rimasti male in quanto credevano nell’amore sincero dei due partecipanti dello show della De Filippi. Se da una parte c’è chi ha esternato grosso dispiacere, dall’altra c’è chi ha postato un brindisi in segno di festeggiamenti per la notizia appresa.

Ovviamente la protagonista di questo scatto social è la dama, Roberta Di Padua, la quale ha rincarato la dose ricordando a tutti che aveva ragione lei sull’incompatibilità della coppia e inoltre ha dichiarato che dopo tutte le delusioni che ha subito lei, ormai le persone le capisce dopo una breve occhiata. Secondo lei infatti, la Santinelli non avrebbe mai amato Mancini, ma avrebbe fatto tutto per attirare l’attenzione mediatica su di lei. Voi cosa ne pensate di questa storia?