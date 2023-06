Melissa Satta esce allo scoperto: ecco chi è il fidanzato

La coppia Satta-Berrettini scioglie la riserva e si mostra in pubblico. Da Cannes al GP di Monaco, il week-end d’amore dei neo-innamorati

Dopo essere stati bersagliati dagli scatti dei fotografi per la loro presenza sul primo red carpet in coppia a Cannes, Melissa Satta e Matteo Berrettini non si nascondono più. Volati a Monte Carlo per un week-end d’amore e lusso, i due si sono fatti immortalare al GP di Monaco in twin-dress. Camicia bianca di lino per entrambi e un sorriso stampato in volto per la coppia più chiacchierata degli ultimi mesi.

Gli haters hanno addirittura attribuito alla Satta, 37enne, il calo di rendimento sportivo del tennista, l’unico campione italiano che ha giocato ad armi pari con Novak Djokovic. Matteo Berrettini, 27enne, sta vivendo serenamente la nuova love story con la showgirl, anche se si è trovato più volte a dover sottolineare, anche ai giornalisti, che il privato non influenza la sua carriera sportiva. Ora, In Costa Azzurra la splendida coppia cattura i riflettori e condivide sui social gli scatti più intimi.

La disamina della Satta a sua difesa

Ora la vediamo sorridente e ironica negli scatti che mostra a fan – e haters – ma l’abbiamo vista a Le Iene difendere la sua nuova storia, chiedendo rispetto, stanca di commenti negativi impregnati di sessismo. I due ora sono finalmente più sereni e si fanno vedere sempre più spesso in pubblico insieme.

Al Gran Premio di Formula 1 in cui Melissa e Matteo sono stati insieme c’erano anche Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Tom Holland, Kylie Minogue, Elisabetta Gregoraci insieme a Flavio Briatore e loro figlio Nathan Falco. Un evento mondano cui hanno voluto partecipare vestendo un total white con una classica camicia bianca, a festeggiare la loro unione.

Una coppia che ammalia

Dopo l’apparizione sul red carpet del festival di Cannes, dove i due hanno sfoggiato smoking bianchi, non si può che constatare quanto la loro unione sia solida e ci sia perfetta sintonia (anche cromatica…).

Spudoratamente bellissimi, i due non curanti delle malignità dei social proseguono felici la loro storia d’amore, cominciata a fine anno quando si sono conosciuti grazie ad amici comuni. La prima foto di coppia risale a gennaio, avvistati alla partita di basket al Forum di Assago. Poi la dichiarazione d’amore ufficiale è avvenuta alla festa di compleanno della Satta con un Berrettini perso d’amore per la bella Satta.