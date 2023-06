Le Tartarughe Ninja cambiano nome: ecco come e perchè

Le Tartarughe Ninja, conosciute anche come Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT) hanno ufficialmente cambiato nome: la notizia arriva direttamente dal fumetto.

La notizia è ufficiale: le Teenage Mutant Ninja Turtles, note anche con l’acronimo TMNT hanno canonicamente cambiato nome e i fan dovranno abituarsi. Tutto ciò è molto interessante, soprattutto se si considera che, sebbene il nome ufficiale del brand sia Teenage Mutant Ninja Turtles, il gruppo di tartarughe raramente viene chiamato così, neanche nel fumetto originale.

Le tartarughe, sia nel fumetto sia nel cartone animato, sia nei vari film, si rivolgono a se stesse chiamandosi semplicemente “tartarughe ninja“, mentre i nemici le chiamano “tartarughe” o più raramente con la sigla TMNT. Il nome ufficiale Teenage Mutant Ninja Turtles viene usato molto poco, principalmente come brand o richiamo ufficiale: si pensi per esempio all’omonimo film.

Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raffaello sono una delle squadre di eroi più famose di sempre, che ha conquistato milioni di bambini e più generazioni. La trama dell’opera si concentra su delle tartarughe che, a causa di una mutazione, diventano giganti e antropomorfe. Allo stesso modo, l’uomo che le stava accudendo, Splinter, assume le sembianze di un ratto (ma mantenendo le dimensioni originarie) e decide di insegnare loro il karate. Da qui, le tartarughe decidono di combattere per proteggere New York.

Le Tartarughe Ninja non si chiamano più Clan Hamato: il significato dietro questa scelta

Anche se sono note come Tartarughe Ninja, o con i loro nomi propri, le quattro tartarughe e il maestro Splinter costituiscono il Clan Hamato: questo era il loro nome ufficiale. Tuttavia, come si legge nel numero 140 di Teenage Mutant Ninja Turtles le quattro protagoniste dichiarano chiaramente di aver scelto un altro nome: Clan Splinter.

Si tratta, ovviamente, di un omaggio al maestro Splinter – deceduto nel numero 100 – che non consideravano solo un mentore, ma un vero e proprio padre, che le aveva adottate e cresciute. Non tutti ricordano che “Splinter” non è il nome originario dell’uomo, ma un nuovo nome che aveva scelto dopo la mutazione che lo aveva trasformato in un topo. Il vero nome era proprio Yoshi Hamato e per questo le tartarughe si facevano chiamare Clan Hamato.

Nel numero 140, tuttavia, le tartarughe stanno indagando su una serie di omicidi nella zona di Mutant Town, dove le vittime sono principalmente mutanti. Le tartarughe, parlando con possibili testimoni e tra di loro, si riferiscono a sé come Clan Splinter, senza dare una spiegazione sul cambiamento. Forse, non si tratta solo di un omaggio al padre adottivo, ma anche una presa di posizione e una critica ai pregiudizi che nell’opera i mutanti subiscono e che proprio in questo numero sono perseguitati da un serial killer.