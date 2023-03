Tartarughe Ninja: le ultime sul nuovo film

Le ultimissime sul nuovo atteso film de Le Tartarughe Ninja.

Ninja Turtles Mutant Mayhem è prodotto da Seth Rogen e diretto da Jeff Rowe e Kyler Spears.

Negli ultimi giorni si è continuato a fare un gran parlare di un film in uscita nel corso di questo 2023. Si sta parlando del nuovo film di animazione incentrato sulle Tartarughe Ninja, che porterà per la precisione il titolo di Ninja Turtles Mutant Mayhem e che sarà disponibile dal prossimo mese di agosto.

Un film che avrà come registi Jeff Rowe e Kyler Spears e che sarà prodotto oltre che da James Weaver e Evan Goldberg anche da Seth Rogen. Notevole poi il cast dei doppiatori, che per alcuni personaggi conterà tra gli altri su personalità come John Cena, Paul Rudd e Giancarlo Esposito.

Ninja Turtles Mutant Mayhem: il contenuto del trailer

Nello scorso Nickelodeon Kids’ Choice Award è stato lanciato il nuovo trailer del film, che mostra come ovvio le storiche quattro tartarughe ninja pronte all’azione. La clip, molto breve, ci ha mostrato Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raffaello pronti ad uscire dal proprio covo per correre probabilmente in aiuto dei cittadini di New York.

Un aspetto che il trailer si è però preoccupato di mantenere segreto è quello relativo all’antagonista con cui le tartarughe più amate del cinema potrebbero ritrovarsi ad avere a che fare.

Tartarughe Ninja: il personaggio di Shredder

Serie a fumetti fantascientifica creata nel 1984 dai disegnatori Peter Laird e Kevin Eastman, quello de Le Tartarughe Ninja è un franchise che si è poi espanso negli anni sempre di più. Da qui un enorme numero non solo di serie animate ma anche di adattamenti per il grande schermo: basti pensare ad esempio a Tartarughe Ninja Alla Riscossa, primo lungometraggio in assoluto del 1990 diretto da Steve Barron, o all’ultimissimo Tartarughe Ninja – Fuori Dall’Ombra del 2014 diretto invece da Dave Green.

Nel corso delle loro innumerevoli avventure, le quattro tartarughe guidate dal saggio Maestro Splinter si sono ritrovate a fronteggiare diversi nemici. Tra questi uno dei più famosi e pericolosi è sicuramente Shredder, leader dell’organizzazione criminale del Clan del Piede e il cui vero nome è Oroku Saki.

Tra gli elementi che più sono saltati all’occhio dell’ultimo trailer di cui si parlava poco sopra vi è stata di sicuro l’assenza proprio di Shredder. Avversario molto duro soprattutto nelle prime uscite dei fumetti e in grado di fare più volte ritorno anche dopo essere stato sconfitto, Shredder è stato però utilizzato nel corso degli anni in maniera probabilmente eccessiva e nel modo sbagliato, il che ha contribuito a privare il personaggio della sua classica aura di pericolosità.

Il possibile antagonista del nuovo film

Come probabilmente già largamente anticipato anche dalla lista dei personaggi, il nuovo film de Le Tartarughe Ninja potrebbe quindi costituire un’occasione per vedere all’opera altri importanti antagonisti di Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raffaello.

In particolare, i nostri eroi potrebbero essere impegnati nel cercare di sventare la minaccia rappresentata da Baxter Stockman, un pericoloso scienziato esperto di robotica e di tecnologie avanzate che sarà interpretato da Giancarlo Esposito.