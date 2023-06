Jodie Comer sarà la nuova 007? Secondo alcune voci, potrebbe

Si vocifera che sarà la star di Killing Eve ad interpretare il nuovo 007, scavalcando tutti i possibili attori per il ruolo di James Bond. Scopri di più nell’articolo.

I rumor sul nuovo papabile James Bond sono tantissimi e spesso sono fallaci: da quando l’attore protagonista della saga,Daniel Craig, ha abbandonato il ruolo, sul web si sono susseguite tantissime ipotesi su chi avrebbe potuto rimpiazzarlo. Infatti un personaggio così iconico è sia un onore che una condanna: nessun attore vorrebbe mai trovarsi nei panni di chi, dopo l’uscita del film, non abbia saputo interpretare al meglio un personaggio così storico e ben caratterizzato, sopratto si va incontro o ad una fama eterna, come è stato per Daniel Craig, o ad una lunga discesa in pasto ai leoni da tastiera sul web.

Ma quindi ad oggi, sappiamo chi è il papabile erede del franchise? La produttrice Barbara Broccoli ha cercato di fare chiarezza mettendo a tacere le numerose voci di un possibile casting. Ecco cosa ha detto.

Jodie Comer. Da Killer ad Agente segreto?

La produttrice del franchise di James Bond ha cercato in tutti i modi di mettere a tacere numerose voci di un possibile casting, spiegando che al momento non è stata presa alcuna decisione.

In queste ore però è stato condiviso un report in cui all’interno vi era un elenco di possibili attori in lizza per il ruolo: nell’elenco anche un nome inaspettato, Jodie Comer, l’attrice protagonista della serie tv Killing Eve.

Stando a quanto riportato dal Derry Journal, all’interno dell’elenco di attori in lizza ci sarebbe proprio l’attrice Jodie Comer, inserita nella lista dopo la sua vittoria ai Tony Award per la commedia di Broadway, Prima Facie.

La star rientrerebbe nell’identikit di tutti gli attori presi a vaglio dalla commissione per i casting ovvero: un attore o attrice sulla trentina e soprattutto che abbia già esperienza all’interno di film d’azione abbastanza movimentati. La star è appunto una neo trentenne, ha già partecipato a molteplici prodotti per lo spettacolo del genere, il più famoso è appunto la serie tv Killing Eve prodotta da Phoebe Waller Bridge, in cui ha condiviso lo schermo come serial killer con Sandra Oh.

Per non parlare poi delle sue fenomenali doti come attrice, in grado di cambiare stato d’animo sul set in meno di due battute, sarebbe davvero interessante vederla come nuovo 007. Recentemente l’attrice era stata anche protagonista di un film candidato agli oscar che vantava la preseza di Adam Driver, Matt Damon e Ben Affleck, The Last Duel.