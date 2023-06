Paola Di Benedetto ha un nuovo flirt: ecco chi è

La showgirl Paola Di Bendetto ha un nuovo flirt e a rivelarlo è un video di Fabrizio Corona sul suo portale di gossip

Sta facendo parlare tanto di sé questa ragazza uscita vincitrice nell’edizione 2020 del GF VIP, che ha devoluto l’intero incasso ottenuto con la vittoria del programma alla ricerca sul Covid-19.

Paola Di Benedetto possiamo dire che sia il personaggio femminile dell’estate. Apprezzata dal pubblico di TV8 del GialappaShow, di cui è stata una delle conduttrici che si alternano al fianco di Mago Forrest, la Di Benedetto riscuote grande successo anche a livello sentimentale.

Da poco terminata la relazione con Federico Rossi, di Benji e Fede, ha fatto volare le riviste di gossip su una serie di flirt che l’avrebbero vista al fianco di Matteo Berrettini, felice invece al fianco di Melissa Satta, e Rkomi.

A piena stagione estiva avviata, è poi Fabrizio Corona a metterle al fianco un nuovo amore che rivela in un post sul suo portale di gossip.

Il flirt con Raoul Bellanova

La coppia è stata paparazzata in un locale di Milano mentre erano intenti a divertirsi in danze sfrenate e alle prese con delle effusioni che non sono passate inosservate.

La showgirl ha scelto come nuovo partner un calciatore dell’Inter. Il difensore di 23 anni Raoul Bellanova non ha confermato né smentito la relazione, ma lo scatto che li immortala in atteggiamenti inequivocabilmente intimi sembra non lasciare spazio a dubbi.

Lo scoop di Fabrizio Corona

Non smette di vestire ancora i panni del re dei paparazzi, Fabrizio Corona che questa estate sta lanciando uno scoop dietro l’altro.

Corona pubblica addirittura il video della serata che ha consacrato il flirt della Di Benedetto con Bellanova e rivela: “Nostro scoop esclusivo! Il calciatore Raoul Bellanova beccato con Paola Di Benedetto. La “coppia” dell’estate! Fa già ridere. Ieri allo Yacoot a Milano, la show girl che vanta nel suo palmarès fidanzati famosi. In passato l’abbiamo vista con Rkomi. Poi i rumor con Berrettini. Allora, reduce dalla finale di Champions, autore del cross per Gosens che ha rappresentato l’occasione mancata, ecco Raoul Bellanova, dell’Inter. – ha continuato Corona – In queste foto e video li vediamo limonare e baciarsi, tutto ricavato in esclusiva per il nostro canale. L’esterno dell’Inter è arrivato con un Lamborghini di 300.000€ per gonfiare la sua autostima. Ve l’ho detto all’inizio e lo ribadisco alla fine, facendo un grande in bocca al lupo per il nuovo amore”, conclude l’ex paparazzo. Staremo a vedere se si tratta di una cottarella estiva oppure di una nuova relazione per la bella Paola.