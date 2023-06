Landscape with invisible hand: il trailer del film

Il trailer del nuovo film di fantascienza.

Uscito il trailer ufficiale di Landscape with invisible hand, film tratto dall’omonimo romanzo. Nelle fasi iniziali di questo 2023 è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival Landscape with invisible hand, film tratto dall’omonimo romanzo drammatico di fantascienza di Matthew Tobin Anderson. Da pochissimo è stato pubblicato il trailer ufficiale della pellicola, che farà il suo arrivo nelle sale cinematografiche il prossimo 18 agosto.

Il trailer di Landscape with invisible hand

Il trailer di Landscape with invisible hand è stato pubblicato da MGM. Come si può vedere dalla clip, al centro di questo film vi è una sorta di futuro distopico in cui la Terra è stata conquistata da una specie aliena chiamata Vuvv. All’interno di questo scenario, avrà modo di svilupparsi la storia d’amore tra i due protagonisti, ovvero due adolescenti umani.

In particolare, i due portano avanti la loro relazione anche allo scopo di intrattenere gli esseri della specie aliena, che mostrano di essere enormemente interessati al concetto di amore e di romanticismo umano.

Ecco di seguito il trailer ufficiale del film Landscape with invisible hand, in uscita nei cinema il prossimo 18 agosto.

Il cast del film

Il regista di Landscape with invisible hand è Cory Finley, che si è occupato anche della sceneggiatura. Prima di questa pellicola, Finley ha diretto altri due film, ovvero Thoroughbreds del 2017 e Bad Education del 2019.

Per quanto riguarda invece il cast, questo è composto principalmente da Asante Blackk, Kylie Rogers, Tiffany Haddish, Josh Hamilton, Michael Gandolfini e William Jackson Harper.

Tra i produttori della pellicola figurano invece Brad Pitt, Anderson, Haddish, Gabby Shepard, David Kern e Megan Ellison, mentre a curare le musiche è stato Michael Abels.

La trama di Landscape with invisible hand

La trama, come accennato poco sopra, si basa sull’invasione della Terra da parte di una razza aliena in un futuro distopico, con gli esseri umani che devono dunque cercare di abituarsi alla loro complicatissima situazione. A causa dell’avanzata tecnologia dei Vuvv, gli umani devono inoltre affrontare anche il problema della perdita del lavoro.

In risposta a tutto questo, il diciassettenne Adam Campbell (Asante Blackk) e la fidanzata Chloe Marsh (Kylie Rogers), scoprendo come i Vuvv siano particolarmente affascinati dall’amore, decidono di trasmettere in streaming l’evolversi della loro storia d’amore allo scopo di guadagnare denaro extra non solo per loro stessi ma anche per le loro famiglie. Quando la fiamma del loro amore andrà incontro allo spegnimento, la situazione finirà però con il complicarsi ulteriormente.